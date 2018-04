Jobmarkt: Frühjahrsbelebung setzt sich fort

von Alexander Steenbeck

Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt Lübeck und den Kreis Ostholstein umfasst, waren im April weniger Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat und im Vorjahr. „Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich aufgrund der anhaltenden Frühjahrsbelebung fortgesetzt“, sagte Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck, und betonte: „Wir verzeichnen die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem April seit 26 Jahren.“

Insgesamt waren in Lübeck und Ostholstein 14 410 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 1200 (7,7 Prozent) weniger als im Vormonat und 998 (6,5 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen ging jeweils um 0,5 Prozentpunkte zum Vormonat und Vorjahr auf 6,7 Prozent zurück.

Im Kreis Ostholstein waren Ende April 5186 Arbeitslose gemeldet, ein Rückgang von 939 oder 15,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 360 (6,5 Prozent) Arbeitnehmer weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,9 Prozentpunkte zum Vormonat auf 5,0 Prozent zurück (Vorjahr 5,4 Prozent).

Im Südbezirk (Geschäftsstelle Hauptagentur Lübeck und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im April 10 379 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 310 (2,9 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 661 (6,0 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 7,3 Prozent (Vorjahr 7,9 Prozent).

Im Mittelbezirk (Geschäftsstelle Eutin und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im April 2512 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 230 (8,4 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 124 (4,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 5,7 Prozent (Vorjahr 6,0 Prozent).

Im Nordbezirk – also die Geschäftsstelle Oldenburg und Umgebung – der Agentur für Arbeit Lübeck waren im April 1519 Arbeitslose gemeldet. Die Zahl der Menschen ohne Job ging um 660 oder 30,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 213 oder 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 5,0 Prozent (Vorjahr 5,7 Prozent).

Ein ähnliches Bild wie in Ostholstein ergibt sich im Kreis Plön. Hier wurden am Monatsende 3011 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 270 (-8,2 Prozent) zurück. Die Arbeitslosenquote betrug im April 4,6 Prozent (Vorjahresmonat 5,0 Prozent). Im Vergleich aller schleswig-holsteinischen Kreise liegt Plön damit auf Rang 4. Nur die Kreise Stormarn (3,3 Prozent), Segeberg und Rendsburg-Eckernförde (jeweils 4,5 Prozent) weisen aktuell eine niedrigere Arbeitslosenquote aus.

„Um eine Arbeitslosenzahl in einem April von knapp über 3000 in der Kreis-Historie zu finden, muss man schon sehr weit zurückschauen“, sagte Peter Garbrecht, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kiel. „1991 befand sich die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer letztmals auf einem vergleichbaren Niveau. Im Vergleich aller Kreise in Schleswig-Holstein liegt Plön mit der aktuellen Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent gut im Rennen.

Die Gründe für diese spürbare Frühjahrsbelebung, sind der Saisonstart in den Tourismusgebieten des Kreises, aber auch eine gute Gesamtkonjunktur, die sich in der Nachfrage nach Arbeitskräften niederschlägt, so Garbrecht.