Eutin : Jobcenter Ostholstein zieht positive Bilanz

Deutlich weniger Frauen und Männer im Leistungsbezug als 2010. – aber unterschiedliche Entwicklungen innerhalb des Kreises.

15. November 2019, 16:16 Uhr

Eutin | Zum Ende dieses Jahrzehnts zieht das Jobcenter Ostholstein eine positive Bilanz: Deutlich weniger Frauen und Männer als 2010 bekommen aktuell Leistungen vom Jobcenter. Während 2010 insgesamt noch 14.800 Personen Arbeitslosengeld II beziehungsweise Sozialgeld sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung erhalten haben, sind es in diesem Jahr 11.400 – also 3400 oder 23,2 Prozent weniger. „So stark war der Rückgang in keinem anderen Kreis und keiner kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein“, sagt Karsten Marzian, Geschäftsführer des Jobcenters Ostholstein. Zum Vergleich: Landesweit waren es minus 9,3 Prozent.

Die Zahl der Haushalte, die sogenannten Bedarfsgemeinschaften, die Geldleistungen vom Jobcenter Ostholstein bekommen, verringerte sich von 2010 bis 2019 um 1900 oder 24,0 Prozent auf 6000. Auch hier lag der Rückgang deutlich über dem Landesschnitt von 11,6 Prozent und war unter den Kreisen und kreisfreien Städten ebenfalls am höchsten. Positiv ist auch, dass 2019 1200 Frauen und Männer oder ein Drittel weniger als 2010 Leistungen vom Jobcenter beziehen mussten, obwohl sie in Beschäftigung waren. Damals waren es noch 3600. So stark war der Rückgang ebenfalls in keinem anderen Kreis und keiner anderen kreisfreien Stadt im Land. „Dennoch ist der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsbeziehern im Kreis Ostholstein mit aktuell 30,1 Prozent hinter dem Kreis Plön landesweit nach wie vor am zweithöchsten“, so Marzian. Grund ist, dass Ostholstein beim Bruttoarbeitsentgelt der Vollzeitbeschäftigten unter allen westdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten den letzten Platz belegt.

Neben dem erfreulichen Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Kreisgebiet profitieren die Ostholsteiner als Berufspendler auch von den guten Entwicklungen in der Hansestadt Lübeck, in Hamburg, im Kreis Stormarn und in der Landeshauptstadt Kiel. Von 2010 bis 2018 gab es in Ostholstein ein Plus von 10.400 oder 20,3 Prozent auf 61.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Im Landesschnitt waren es plus 17,8 Prozent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Ostholstein wohnen und entweder im Kreis oder außerhalb des Kreises arbeiten, hat sich von 2010 bis 2018 um 10.200 oder 16,4 Prozent auf 72.600 erhöht. In diesem Jahr entwickelt sich die Beschäftigung weiterhin positiv.

Neben Altersabgängen, die in Ostholstein allerdings nicht stärker als in den anderen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes sind, sei der deutliche Rückgang der Leistungsbezieher „auch auf die arbeitsmarktorientierten Aktivitäten des Jobcenters Ostholstein zurückzuführen“, so Marzian. So hat das Jobcenter in den vergangenen Jahren von Förderungen des Bundes und dem ESF-Programm zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit profitieren.

Durch den Rückgang der Leistungsbezieher und Bedarfsgemeinschaften haben sich gegenüber 2010 auch die Ausgaben des Jobcenters Ostholstein für die Leistungen zum Lebensunterhalt sowie die Unterkunft und Heizkosten deutlich verringert. Bei den Leistungen zum Lebensunterhalt waren es 2010 noch 31,7 Millionen Euro. In diesem Jahr werden es rund drei Millionen Euro oder knapp zehn Prozent weniger sein. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung hat das Jobcenter Ostholstein 2010 noch 30 Millionen Euro gezahlt. 2019 werden es rund vier Millionen Euro oder gut 13 Prozent weniger sein. Bei dieser positiven Entwicklung muss auch berücksichtigt werden, dass seit 2010 die Regelsätze beim Arbeitslosengeld II und Sozialgeld mehrfach gestiegen sind, sich die Richtwerte für angemessene Kosten der Unterkunft und die Heizkosten erhöht haben und das Jobcenter Ostholstein aktuell rund 1.500 anerkannte Flüchtlinge mehr als 2010 betreut.