Jobcenter-Beirat fordert gute Sprachkurse

von Alexander Steenbeck

27. September 2018, 13:24 Uhr

Der nach der Kommunalwahl neu zusammengesetzte Beirat des Jobcenters Ostholstein hat eine hohe Qualität von Sprachkursen für Flüchtlinge angemahnt. „Neben wohnortnahen Angeboten ist es sehr wichtig, dass möglichst alle anerkannten Flüchtlinge sehr gute deutsche Sprachkenntnisse erwerben“, heißt es in einer Erklärung des Beirats. Nur so könnten die Betroffenen eine Ausbildung erfolgreich absolvieren und hätten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Neben den Anbietern von Sprach- und Integrationskursen sieht der Beirat dabei besonders das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg der Pflicht.

Die Kreistagsfraktionen hatten nach der Kommunalwahl am 6. Mai neue Mitglieder in den Beirat entsandt. In der jüngsten Sitzung des Gremiums in dieser Woche begrüßte Kreishandwerksmeister Ulrich Mietschke als Vorsitzender des Beirats Rainer Geerdts (CDU), Maria Waschner (SPD), Wolfgang Kummerfeldt (Grüne), Dr. Joachim Rinke (FDP), Hans Pohl (FWG), Franz Meschak für (AfD) und Joachim Tappmeyer (Freie Wähler) als neue Mitglieder.

Weitere Beiratsmitglieder sind Matthias Drespling (Dehoga Ostholstein), Bernd Friedrichs (DGB), Eberhard Jänsch-Sauerland (Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Ostholstein), Martin Krause (IHK), Werner Süß (Unternehmensverband Ostholstein-Plön) sowie für die Kommunen die Bürgermeister Carsten Behnk (Eutin) und Andreas Zimmermann (Ahrensbök).