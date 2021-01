Sparkasse Holstein : Joachim Wallmeroth bleibt noch drei Jahre im Vorstand

Verkürzte letzte Amtsperiode wegen persönlicher Lebensplanung.

von Achim Krauskopf

31. Januar 2021, 13:30 Uhr

Eutin | Der Verwaltungsrat und der Zweckverband der Sparkasse Holstein haben jeweils einstimmig Joachim Wallmeroth als Mitglied des Vorstandes und als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Holstein wieder bestellt. Die eigentlich über fünf Jahre übliche Bestellung wurde für drei Jahre bis zum 31. Dezember 2023 vereinbart: „Vor dem Hintergrund seiner persönlichen Lebensplanung und in Verantwortung für die Sparkasse haben sich Joachim Wallmeroth, die Verwaltungsratsvorsitzenden und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Holstein, Thomas Piehl, über eine verkürzte weitere Vertragsperiode verständigt,“ hieß es in der Mitteilung der Sparkasse.

Seit 2002 bei der Sparkasse in Eutin

Wallmeroth kam 2002 in den Vorstand der Sparkasse Ostholstein mit Sitz in Eutin, die 2006 durch Fusion mit der Sparkasse Stormarn zur Sparkasse Holstein wurde. Mit seinem bisherigen Engagement und langjährigen Erfahrung habe sich Joachim Wallmeroth die Wertschätzung des Verwaltungsrates, seiner Vorstandskollegen, bei Mitarbeitern der Sparkasse sowie bei Kundinnen und Kunden erworben, hieß es in der Pressemitteilung weiter.

In den kommenden drei Jahren werde er sich in seiner Rolle als Marktvorstand weiter ktraftvoll der Neuausrichtung „Sparkasse 2025+“ widmen, die im Januar 2020 begonnen habe, versicherte Wallmeroth. Im Fokus stünden dabei viel Kundenkontakt und Präsenz in den Märkten. Gleichzeitig könne die Sparkasse frühzeitig die Nachfolge für das Managementteam geregelt und Kontinuität gesichert werden.

Neuausrichtung der Sparkasse soll weiter gehen

Joachim Wallmeroth: „Ich freue mich darauf, die Herausforderungen der nächsten Jahre kraftvoll anzupacken und die begonnene Neuausrichtung der Sparkasse Holstein in den nächsten drei Jahren zum Erfolg zu führen.“ Thomas Piehl erklärte: „Ich freue mich über die Entscheidung des Verwaltungsrates und auf die weitere Zusammenarbeit.“