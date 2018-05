Jetzt kommt es drauf an

von Constanze Emde

06. Mai 2018, 18:33 Uhr

Von den Kritikern abgestempelt als cholerische Nörgler – von den Wählern zur zweitstärksten Fraktion gekürt. Wie lässt sich dieser Dissens erklären? Ist es nur Wut und Unzufriedenheit mit der bisherigen Eutiner Politik, an der auch die FWE ihren Anteil hat oder trafen die Freien Wähler mit ihrer Art des Wahlkampfes das Bedürfnis vieler, wütend aufzubegehren, genau zur richtigen Zeit?

Nur 46,5 Prozent der Eutiner haben sich für die neue Kombination in der Stadtvertretung entschieden. Jetzt genügen keine markigen Wahlsprüche auf Plakaten mehr. Jetzt wollen alle sehen, wie künftig Bürger mehr mitbestimmen können, wenn es darum geht, ihre Kinder kostenlos zur Kita zu schicken oder sie baldmöglichst in sanierten Schulen anzumelden. Spannend wird es auch bei der anstehenden Straßensanierung im Industriegebiet: Werden die Straßenausbaubeiträge nicht wie versprochen gestrichen, könnte es sein, dass ein mutmaßlicher Sponsor des FWE-Wahlkampfes aber so was von verstimmt ist...

Aber nicht nur die Freien Wähler müssen nun Wort halten und Verantwortung übernehmen: Alle anderen sind umso mehr gefragt, trotz oder gerade wegen neuer Konstellation sich nicht im Kleinklein zu zerfleischen, sondern gemeinsam an der Umsetzung von „Suchet der Stadt Bestes“ zu arbeiten. Das heißt, dass gute Ideen eine Chance haben müssen, gehört zu werden, ungeachtet der Animositäten gegenüber dem Urheber. Das heißt auch, dass Verwaltung zu einem offenerem Arbeiten angespornt werden darf. Wenn Bürger sich ernst genommen fühlen, brauchen sie keinen selbst ernannten Anwalt. Dann brauchen sie nur Vertreter mit Herz und Verstand.