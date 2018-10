Jetzt gibt es Briefe von der Gemeinde

von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 19:40 Uhr

Es war offenbar nur eine Formalie: Vor der am heutigen Dienstag stattfindenden Abnahme des bereits erfolgten Ausbau des „Timmdorfer Weges“ musste noch ein Beschluss der Bösdorfer Gemeindevertretung her. Der wurde gestern Abend in einer zusammen nur 16 Minuten kurzen Sitzung einstimmig gefasst.

„Ist nur eine Formalie“, hieß es von Martin Köpke aus dem städtischen Bauamt in Plön. Am Ende war es dann der Beschluss über die Baumaßnahme, die bereits längst erfolgt war. Der Beschluss musste allerdings vor der Abnahme des Ausbaus erfolgen, da es sonst keine Fördergelder gegeben hätte. So musste die Gemeinde 290 000 Euro zur Begleichung der Maßnahme als Kassenkredit aufnehmen. „Zu äußerst günstigen Konditionen“, wie Bürgermeister Engelbert Unterhalt versicherte. Teuer werden Anschaffungen eines Aufsitzmähers (6543,81 Euro), eines Wegehobels (8484,70 Euro) und eines Anbaubesens (3332 Euro). Der alte Aufsitzmäher wird für 200 Euro verkauft.

Briefe für manche Grundstückseigentümer gibt es nach einer Verkehrsschau in der Gemeinde. Danach müssen Knicks und Hecken bei manchen dringend geschnitten werden. Die Gemeinde selbst muss alle Straßenschilder putzen und einige sogar erneuern.