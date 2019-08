von wulfm

02. August 2019, 13:11 Uhr

De Keller mütt würklich ganz nöödig oprüümt warrn. Wat hett sik dor nich allns ansammelt in de verleden Johren. Ewige Tieden hett Vadder meent, dat een or anner vun den Kraam kunn he doch wiss noch bruuken. Kannst meest nich glööven, wat dor rümliggen deit: Farven, Schrott, oole Plünnen. Kann man gor nich allens optellen. Sien Fruu is all ganz füünsch, se kann dat Dör’-anner eenfach nich mehr sehn. Dor is keen Dörchkommen mehr, bi all den Krimskraams, seggt se. Un mol ehrlich, Vadder, wat hest du dor in de letzten Johren denn würklich vun bruukt? Also weg dormit.

De Anhänger is rasch bit boven hen vull. Nu geiht dat los, hen nah de Müllkipp. De Mitorbeider dor wiest em an, woneem he de enkelten Saaken afladen schall. Papier her, Holt dor, Plastik dor achtern. Dat ole Radio in’n Extrakist, dat is Elektroschrott. Den Iesenkraam schall he man dor in de Eck smieten op den grooten Humpen. As he dat süht, geiht Vader glieks dat Sammlerhart op.

Wat is dor nich allns to finnen! Nagels, Gitter, Stangen, rostige Keden – dat reinste Sammlerparadies. Is to un to schaad, wat allens wegsmeeten warrd – dor kann he doch seeker noch ganz veel vun bruuken. Jüst will he nah en schööne Gitter griepen, as em sien Fruu infallt. Nee, dat gifft bloots Arger!

Man, wat is dat? In de Merrn op den Humpen süht he en Krüüz, en Kruzifix. Total rostig. Jesus op’n Schrott. Wegsmeeten un wedder operstahn hett he her sien Platz funnen. Merrn op de Müllkipp! Dalfohrt nah dat Dodenriek, dor, woneem allens to Enn is.

Nee, dat geiht nich an. De mütt mit nah Huus, denk Vadder. Dor kann he ok bestimmt en gode Steed för em finnen. Anners kummt he in’n Keller, dor is ja nu ganz veel Platz.

Bi Jesus is he sik nu ok ganz un gor seker: Em bruuk ik jümmers wedder.

En schööne Sommertied wünscht