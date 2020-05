Eutin : Jens Kraft baut seit mehr als 50 Jahren Biotope

Der Eutiner Tierarzt und Landwirt Jens Kraft hat sich dem Naturschutz verschrieben.

Avatar_shz von shz.de

29. Mai 2020, 15:45 Uhr

Eutin | Er ist Tierarzt, Landwirt und engagierter Naturschützer. Letzteres ist er wohl am liebsten. In mehr als 50 Jahren hat Jens Kraft aus Eutin (65) um die 20 Biotope auf seinem Land bei Kirchnüchel angelegt. Da, wo bei vielen anderen Landwirten nur grüne verbuschte Inseln auf dem Acker stehen, blüht in seinen vernetzten Tümpeln und Kleingewässern das pralle Leben. „Es ist so leicht, natürliche Kleinode zu schaffen“, sagt er und ist überzeugt, dass konventionelle Landwirtschaft im Einklang mit Naturschutz geht.

„Ich hatte einen guten Bio-Lehrer“

Von landauf landab geförderten einjährigen Blühstreifen am Ackerrand hält er allerdings wenig. Nicht nur, weil sie meist am Spritzsaum bearbeiteter Felder liegen, sondern auch, weil sie umgepflügt werden. Insekten, die sich dort etablieren könnten, hätten kaum eine Chance.

Als 13-Jähriger entwickelte Jens Kraft, ein Architektensohn, sein Interesse für die Natur: „Ich hatte einen guten Bio-Lehrer.“ Heute ist er selbst ein lebendes Lexikon voller Wissen über Flora, Fauna und die Zusammenhänge im Kreislauf der Natur. Jens Kraft hat standortgerechte Pflanzengesellschaften sowie Gewässer aufgebaut. Als Biotope bieten sie Raum für für selten gewordene Pflanzen und Tiere, wie in einer kleinen Kieskuhle. Dort wachsen klassische Wildpflanzen aus Schleswig-Holstein, die Kronwicke, die Pimpinelle und der echte Ziest.

Pflege von Kleingewässern, Weiden und Wiesen

Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes mit der Landgesellschaft Schleswig-Holstein pflegt er zahlreiche Kleingewässer auf seinen eigenen Weiden und Wiesen. Und so könne die Grüne Mosaikjungfer ihre Libellen-Eier in den Krebsscheren ablegen, die bei Jens Kraft eine Gewässeroberfläche bedecken. In einem anderen Weiher blühen Fieberklee und die Sumpfkala, Kalmus und Zungenhahnenfuß. „Hier gedeihen auch Arten, die ganz oben auf der roten Liste stehen“, weiß der Naturschützer. Rotbauchunke, Laub- und Moorfrosch haben sich neben vielen anderen Amphibien in den Lebensräumen angesiedelt.

Sein absoluter Schatz sei jedoch ein versteckt gelegenes Kalkquellmoor umrandet auf einer Seite von frisch geschnittenen Kopfweiden. „Hier standen früher nur Brennnesseln. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich diese Wiese zum ersten Mal per Hand gemäht. Es hat Jahre gebraucht, um es bis hierhin zu bringen“, blickt Jens Kraft zurück. Hierhin bedeutet: eine mit rund 150 Arten vielfältige Blühwiese mit allein fünf verschiedenen Wildorchideen auf einem Kalkmoorboden, der von Maschinen befahren sofort zusammenbräche. Man geht wie auf einem Schwingboden und mag kaum einen Fuß vor den anderen setzen angesichts der schützenswerten Pflanzen. „Der Kleine Baldrian ist mit seinen weißen Blüten eine Zeigerpflanze für fließendes Grundwasser, das Bittere Schaumkraut bei den Kopfweiden weist auf einen Quellaustritt hin“, erklärt er.

„Die Pflege ist allerdings keine Pflicht“

Tümpel und Kleingewässer seien schützenswerte Bereiche. Landwirte würden für Flächen bis 2000 Quadratmetern von der EU-Gelder bekommen, aber, so Jens Kraft: „Die Pflege ist allerdings keine Pflicht.“ Einige seiner Biotope überschreiten die Größe, damit gebe es dafür keine Fördermittel. Sein Idealismus passe in keine Förderkulisse. „Das ist zwar nachhaltig gedacht, aber so bleibt es mein Privatvergnügen“, sagt er. Seine Familie und die Mitarbeiterin Birte Wolter ziehen mit ihm an einem Strang und unterstützen die Schaffung von Kleinoden im Verborgenen. Die Voraussetzungen dafür bringen sie mit: Exaktes Wissen über Bodenbeschaffenheit und Artenreichtum, Geduld und Beharrlichkeit. Kraft: „Man muss am Ball bleiben.“

Und sollte die gute Fee mit den drei Wünschen mal bei ihm anklopfen, dann wünscht sich Jens Kraft mehr Verbündete in seiner landwirtschaftlichen Berufsgruppe, mehr Augenmaß und Sachverstand bei EU-Entscheidungen und dass er sich mit 70 zurücklehnen kann und voller Freude zusieht, wie sein Sohn Nils, dem er im vergangenen Jahr den Hof übergeben hat, seine Arbeit fortführt.