Freisprechung in Eutin : Jenny Schröder und Benjamin Schirmer sind die besten im Kfz-Handwerk im Kreis Ostholstein

25 ausgebildete Junggesellen im Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers wurden kürzlich in Eutin freigesprochen.

von Michael Kuhr

07. Februar 2021, 16:20 Uhr

Eutin | Im Bezirk der Innung für Kraftfahrzeugtechnik Eutin gibt es seit wenigen Tagen 25 ausgebildete Junggesellen im Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers mehr. Nach drei½ anspruchsvollen Ausbildungsjahren in den Kraftfahrzeugbetrieben sowie in der Berufsschule stellten eine junge Frau sowie 24 junge Männer vor dem Prüfungsausschuss der Innung erfolgreich unter Beweis stellen, dass sie in der Lage sind, mit moderner Kraftfahrzeugtechnik umzugehen und die vielfältigen Kundenwünsche zu erfüllen.

Da in Folge der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die feierliche Freisprechung der Junggesellen verzichtet werden musste, haben Obermeister Frank Famulla und der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses, Reinhard Heß-Thamm, den neuen Fachkräften ihre Prüfungszeugnisse in kleinem Rahmen in den Räumen der Beruflichen Schule in Eutin überreicht. Als Innungsbeste wurden Jenny Schröder (Autohaus Pfohe, Oldenburg) sowie Benjamin Schirmer (Autohaus Süverkrüp, Eutin) durch den Obermeister mit einer Urkunde und einem Präsent besonders geehrt. Beide haben ihre Prüfung mit der Gesamtnote „Gut“ bestanden.

Obermeister Frank Famulla hob in seiner kurzen Ansprache die Leistung der ehemaligen Auszubildenden hervor, die trotz der außergewöhnlichen Bedingungen und strengen Hygieneregeln in der Prüfungswerkstatt ihre Leistungen abriefen und die Prüfung bestanden. Seinen besonderen Dank richtete Frank Famulla auch an die Mitglieder des ehrenamtlichen Prüfungsausschusses der Innung. Der Obermeister appellierte an die Nachwuchskräfte, sich nicht auf dem mit dem Ausbildungsabschluss Erreichten auszuruhen, sondern eine der vielen Chancen, die das Kraftfahrzeughandwerk motivierten Frauen und Männern bietet, zu nutzen. Als Beispiel nannte er die Meisterprüfung oder die Weiterbildung zum Geprüften Kraftfahrzeugservicetechniker.

Bestanden haben die Prüfungen neben Jenn Schröder und Benjamin Schirmer: Nicolas Aselmann und Marvin Tolksdorf (Ausbildungsbetrieb: Süverkrüp + Ahrendt GmbH & Co. KG, Preetz), Marcel Bader (Erik Sakalauskas, Eutin), Valentin Milnán Bauer und Lucas Wyduchowicz (Süverkrüp + Ahrendt GmbH & Co. KG, Eutin), Maurice Büsing (Autohaus Zankel e. K., Bad Malente), Phil Eggers (Ulrich Pasdzierny, Stockelsdorf), Aliksander Hagos (Autohaus Am Gogenkrog GmbH, Neustadt), Ali Ismaeil, Tim Schwarz und Lars Kuchenbecker (alle Senger Holstein GmbH, Eutin), Sascha Klapötke (BQL Lübeck GmbH, Lübeck), Lennard Look (Auto-Service Reher GmbH, Neustadt), Noel-Elian Lustig (Matthias Kramer, Fehmarn), Florian Nothnagel und Tobias Rüting (beide Gollan Service GmbH, Schashagen), Mark Prehn (LF Automobile Eutin GmbH, Eutin), Uwe Rahlf (Micha George, Eutin), Lennart Reimansteiner (Jan-Eric Lammert, Bad Malente), Tobias Rose (Auto & Freizeit Nord GmbH & Co. KG, Eutin), Tim Schröder (Hugo Pfohe GmbH, Oldenburg), Abdu Suleman (Andreas Junge, Neustadt) sowie Lennart-Tore Wiese (Thomas Bock, Blekendorf).