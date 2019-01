Eutin : Jedes Kind tanzt anders

Kleine Künstler zeigen in zwei Bühnenstücken ihre individuelle Improvisation zur Musik.

von Constanze Emde

23. Januar 2019, 15:42 Uhr

Hinter dem Vorhang holen die kleinen Künstler zwischen fünf und sechs Jahren noch einmal tief Luft. Wenige Meter entfernt warten ihre Eltern, Geschwister und Großeltern auf die Aufführung der Schneekönigin – ihre Aufführung. „Mein Credo ist, den Kindern möglichst viel Verantwortung zu überlassen“, sagt Ulrike Pfeiffer, Leiterin der Schule für Rhytmik und Tanz. Sie lege die Dramaturgie fest, führe die Kinder wie einen roten Faden mit ihrer begleitenden Erzählung durch die freie Interpretation nach Hans Christian Andersen. Die einzelnen Szenen seien dann die improvisatorische Aufgabe der Kinder. Einstudierte Tänze gebe es nicht, die Kinder lernten bei Impuls, so der Name der Schule, vielmehr sich den Stücken und Musiken auf verschiedene Wahrnehmungsebenen zu nähern.

Vorhang auf. Das Märchen beginnt mit der großen Freundschaft zwischen Kai und Gerda, die sie auf den Dächern der Stadt nur so hinaustanzen…bis eines Tages Kai nicht mehr zu finden ist. „Wie fühlt sich eine Fünfjährige, die gerade ihren besten Freund verloren hat?“ Diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, es zuzulassen und in mimisches und gestisches Spiel umzusetzen, war nur eine Herausforderung, die die jungen Tänzer und Tänzerinnen zu meistern hatten. „Was wir auf der Bühne zeigen, ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. Wir erarbeiten uns die Musik, fühlen Gefühle als Gruppe und jeder einzeln, tauchen in die Geschichte ein, leben die Rollen und äußern sie am Ende nicht nur über Sprache, sondern eben auch choreografisch. Das ist ein Prozess, der von jeder Gruppe neugestaltet wird, weil jede Gruppe ihre eigenekreative und soziale Dynamik hat“, sagt Pfeiffer, die diplomierte Rhythmik- und Musik- sowie Tanzpädagogin ist. Am Ende, so viel sei verraten, ist nicht nur Gerda glücklich, weil sie ihren Kai nach langer erschwerlicher Suche aus den Händen der Schneekönigin befreien und wieder mit ihm über die Dächer der Stadt tanzen konnte. Auch die Zuschauern sind berührt und beeindruckt von der Leistung ihrer Kinder. „Das ist toll, das mal als Ganzes zu sehen und sehr spannend“, sagt Eva von Lucke. „Ich finde es toll, wie sie hier Improvisation lernen. Für das Selbstbewusstsein meines Sohnes war und ist das sehr gut“, sagte Carolin Klemz.

Die Künstler wechseln, die Gruppe der Acht- und Neunjährigen legt ihre Requisiten zurecht. Sie zeigen ihren Eltern das Stück „Der magische Dachboden“. Auch sie sind aufgeregt, doch das schärfe nur die Sinne. Ihr Gesang- und Textanteil ist größer, ihre Bewegungsabläufe in den Choreografien noch komplexer – ihr Spaß an der Art der freien Bewegung zur Musik nicht minder. Auch sie ernten am Ende den Applaus für ihre Arbeit und das nicht nur von den Eltern, sondern auch von ihrer stolzen Leiterin Ulrike Pfeiffer. „Wir leben hier das Motto ‚Jedes Kind ist anders‘. In der Schule kommt die ästhetische Bildung und der Ausdruck der Gefühle oft zu kurz, ebenso die Frage, ‚Wer bin ich eigentlich und wer bist du?‘. Doch genau darauf konzentrieren wir uns hier in unseren verschiedenen Projekten. Jedes Kind bereichere durch seine Ideen den künstlerischen Prozess“, betont Pfeiffer. Dazu gehöre auch, dass es die klassischen Haupt- und Nebenrollen in den Stücken der Impuls-Schule so nicht gebe: „Jeder hat immer eine Aufgabe, gestaltet mit. Das ist wichtig für das Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung der Kinder. Sie sind hier wichtig.“



m Sommer plant Pfeiffer zum Jubiläum ihrer Impuls-Schule wieder eine große öffentliche Aufführung. Weitere Infos unter www.impuls-rhythmik-tanz.de.