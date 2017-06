Jazz mit Duschhaube

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Was war denn da los? Gerd Kerzel (Foto) trat mit Duschhaube auf. Das Geschenk fiel für den Chef von Kerzels Ragtime Band am Sonnabend bei einer Verlosung ab, die Tourismus-Chef Per Köster vornahm. Zwischen Küchenhaus und Witwenpalais wurde eine neue Reihe von Jazzkonzerten zum Wochenmarkt eröffnet. Bis zum letzten August-Wochenende wird sonnabends von 11 bis 13.30 Uhr „Traditional Jazz“ gespielt – organisiert von der Eutiner Tourist-Info. Zwölf Bands sind dabei, Kerzels Band lieferte die Premiere, die ein wohlgestimmtes Publikum fand. Die Duschhaube blieb nicht der einzige Zwischenfall: Kerzel, Spitzname „Teufelsbanjospieler“, brachte auch noch das Fell seines Banjos zum Reißen. „Erste Hilfe“ lieferte ein Paketklebeband aus dem „Weingeist“.

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Jun.2017 | 22:58 Uhr