Jazz – im Workshop und als Konzert

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:14 Uhr

Jazz ist eine Musikrichtung, die sich bei vielen Kindern und Jugendlichen wohl (noch) nicht allzu großer Popularität erfreuen dürfte. Das zu ändern, haben sich Arvid Maltzahn vom Landesmusikrat und Leiter des Landesjugend-Jazzorchesters, der Verein „Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz Plön“ unter Leitung von Axel Schümann und der Musikzug Plön mit Vorsitzender Astrid Röhr und Dirigent Maik Gess zusammengetan. Sie organisieren am 17. November einen Jazz-Workshop für Grundschüler in der Schiffsthal-Aula und am Tag darauf ein Konzert mit Jazz-Musikern und der neuartigen Brassband des Musikzugs im Rittersaal des Plöner Schlosses.

Torsten Neumaier von der Fielmann-Akademie freut sich schon auf ein volles Haus. „Damit gibt es erstmals ein Jazz-Konzert im Schloss, ich kenne das Renomée des Musikzugs und bin sicher, dass das Konzert ein Magnet sein wird.“ Die Fielmann-Akademie, der Jazzverein und die Stadtwerke Plön unterstützen das zweitägige Vorhaben, das am 17. November um 11.30 Uhr beginnt. Die 25 Musiker des Landesjugend-Jazzorchesters, alle im Alter von 15 bis 22 Jahren, bringen unter dem Motto „Open Ship – eine Band wird besichtigt“, den Kindern die Instrumente nahe, spielen kleine Improvisationen und erklären 45 Minuten lang ihr Metier. Die 1982 gegründete Bigband habe ein spezielles Programm für Kinder entwickelt und eigens Stücke aus dem Dschungelbuch neu arrangiert.

Am Sonnabend, 18. November, ab 19 Uhr beginnt im Rittersaal ein Konzert des Landesjugend-Jazzorchesters mit einem für Plön entworfenen, speziellen Repertoire aus Jazz, Swing, Latin und Funk. Im zweiten Teil des Abends hat die neuartige Brass Band des Musikzugs ihren großen Auftritt: 30 Blechbläser im Alter von 13 bis 24 Jahren und einige Ältere. Man habe jahrelang geprobt, um das Niveau zu erhöhen. Gekleidet seien die Musiker in stilechtes Schwarz-Weiß, sagte Gess. Das Repertoire reicht von Filmmusik über Pop und Rock bis zu Musical-Melodien in konzertantem, sanftem Brass-Band-Sound. Laura Langer übernimmt an dem Abend das Dirigat. „Es ist wichtig, dass exzellenter Nachwuchs nach Plön kommt und zeigt: Jazz-Musik ist jung und lebendig“, erklärte Schümann.

Der Workshop am 17. November ist kostenlos, Tickets für das Konzert zu 25 Euro, Schüler und Studenten je 10 Euro, gibt es bei der Tourist-Info Großer Plöner See, in der Buchhandlung Schneider und im Netz: www.jazz-

ploen.de. Für den Konzertabend wird ein Shuttle-Service eingerichtet.