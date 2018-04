Jazz-Festival: Kartenverkauf läuft

Die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft / Veranstalter mit der „Jungen Bühne“ den musikalischen Nachwuchs fördern

von rai

10. April 2018, 11:07 Uhr

Ein Festival von und für Plön – unter diesem Motto findet das 27. Jazz-Festival statt. Unter Leitung von Reimer von Essen haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz Plön auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm an drei Veranstaltungstagen auf die Beine gestellt. Von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, schallen in Plön mitreißende Jazz-Klänge durch die Aula am Schiffsthal, den Rittersaal, die Kirche und die Fußgängerzone.

„Besonders wichtig war es uns, Abi Hübner noch einmal in die Stadt zu holen“, sagte Axel Schümann, der gemeinsam mit Björn Inkermann mehrere Monate an dem Konzept gearbeitet hat. „Der Musiker ist bereits 85 Jahre alt“, ergänzt Organisator Axel Schümann.

Er und Björn Inkermann legten bereits bei der Planung großen Wert darauf, lokale Unternehmen einzubeziehen. „Alle Lebensmittel, die den Besuchern auf dem Jazz- Festival angeboten werden, stammen direkt von den Kaufleuten vor Ort“, betonte Axel Schümann. Auf diese Weise unterstütze auch das Geld der Sponsoren die Kreisstadt.

Seit über 20 Jahren ist die Förde Sparkasse Hauptsponsor des Festivals. „Der Generationswechsel bei den Organisatoren ist deutlich zu spüren“, so Peter Mordhorst von der Sparkasse. „Das Festival hat die Nische, in der es über Jahrzehnte befunden hat, verlassen“, fügt er hinzu. Es habe sich zu einer Veranstaltung für ein breites Publikum aller Altersgruppen entwickelt.

„Das Jazz-Festival ist sowohl wirtschaftlich als auch kulturell ein Gewinn für Plön“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Zwei Drittel der Gäste kämen von außerhalb in die Stadt. Der Bürgermeister lobte das große Engagement der Ehrenamtlichen und die gute Zusammenarbeit des Vorstandes mit der Verwaltung. „Ich freue mich, dass wir das Festival am Leben erhalten konnten“, fasste er zusammen.

Neu dabei ist in diesem Jahr die Junge Bühne, auf der die Veranstalter in Kooperation mit den Stadtwerken Plön jungen Musikern die Möglichkeit geben wollen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Bewerbungen sind unter info@jazz-ploen.de möglich.

Außerdem soll es in zwei Wochen für einen Euro Schutzgebühr erstmals ein Jazz-Magazin geben, in dem neben Informationen rund um das Festival auch die Geschichte des Musik-Genres zu finden ist.





Karten und das Jazz-Magazin gibt es bei der Tourist-Info und in der Buchhandlung Scheider in Plön.