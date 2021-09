Fussball-Landesliga der Frauen : Jasmin Matysiak bringt Fortuna auf die Siegerstraße

Bösdorfer Fußballerinnen bringen in der Landesliga einen 2:0(0:0)-Erfolg vom VfR Horst mit.

12. September 2021, 09:32 Uhr

Horst | Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den FC Kilia Kiel zum Saisonstart haben die Fußballerinnen des SV Fortuna Bösdorf in der Landesliga ihr Punktekonto mit einem 2:0(0:0)-Erfolg beim VfR Horst ausgeglichen. „Das war ein richtungsweisendes Spiel“ meinte Fotuna-Trainer Stephan Mohr, denn beide Teams sind im Kampf um den Verbleib in der Landesliga Konkurrenten

Nach eineinhalb Stunden Fahrt zur Westküste wartete zu ungewohnt später Anstoßzeit um 18 Uhr auf für die mit kleinem Kader angereisten Bösdorferinnen ungewohntem Kunstrasen entwickelte sich ein spannendes Spiel. Die Gäste zogen sich weit zurück und standen in der Defensive sicher. „Über 90 Minuten wurde die Spielordnung bis auf wenige Phasen diszipliniert beibehalten“, sagte Trainer Stephan Mohr.

Gefährliche Strafraumszenen Mangelware, Sarah Tegge hatte nach einer Ecke von Johanna Lange noch die beste Einschusschance (34.). Ihr Direktschuss von der Strafraumgrenze ging sehr knapp über die Torlatte. Die wenigen Flanken und Eckbälle des Gegners wurden sicher von der Abwehr und Torhüterin Jasmin Matysiak geklärt.

Nach der Pause wurde es dann lebhafter. In der 56. Minute vergab Lina Beuck nach einem Alleingang knapp, ihr Torschuss wurde abgeblockt. Ein Elfmeter, den Jsmin Matysiak sicher verwandeltem brachte die Gästeführung (62.). Zu vor ar Lina Beuck gefoult worden. Die Gastgeberinnen erhöhten das Tempo, die Strafraumszenen und Eckbälle häuften sich, doch die Bösdorferinnen verteidigten die Führung mit Glück und Geschick. Zwischenzeitliche Versuche, sich zu befreien und Entlastung zu sorgen, blieben zwischen der 65. und 75. Minute wirkungslos. „Zum Ende hin wurde es dann wieder kontrollierter, in der 80. Minute gelang Mannschaftsführerin Norina Körfer per Freistoß und zur Erleichterung aller das 2:0“, berichtet Mohr. Das Team habe sich mit drei wichtigen Punkten belohnt, so dass die Spielerinnen die späte Ankunft zu Hause gegen 22 Uhr gerne in Kauf nahmen.