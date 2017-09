„Jamaika“: Amtsberg (Grüne) hegt Skepsis

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 25.Sep.2017 | 19:36 Uhr

Luise Amtsberg, seit 2013 Abgeordnete im Bundestag, zieht erneut für die Grünen ins Parlament ein. Die Kielerin erreichte mit 14,4 Prozent bei den Erststimmen Platz 3 hinter Mathias Stein (SPD) und Thomas Stritzl (CDU) und sorgte bei den Zweitstimmen mit 17,2 Prozent für ein respektables Ergebnis. Ihr Mandat holte sie über die Landesliste. Gestern Nachmittag war sie bereits auf dem Weg nach Berlin, wo für heute Nachmittag um 17 Uhr das erste Treffen der alten und neuen Grünen-Abgeordneten stattfindet.

Zu ihren Themen in den nächsten Jahren zählt Luise Amtsberg (kleines Foto) die Schadstoffbelastung in der Luft, unter der bekanntlich auch die Landeshauptstadt leidet. Landstrom für die Schiffe ist für sie ein Teil der Lösung. Mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition auf Bundesebene spricht sie von einem „Riesenproblem“ für die Union, die Konservativen müssten sich zunächst „sortieren“. Denn gerade in der Flüchtlingspolitik der Grünen sind nach ihren Worten die Unterschiede zu den Positionen von CDU und CSU „gigantisch“. Schwierigkeiten für das Dreierbündnis sieht sie auch angesichts der neoliberalen Wirtschaftspolitik der FDP. Ob es mit „Jamaika“ überhaupt klappt, lasse sich kaum vorhersagen. Robert Habeck, Umweltminister in Kiel, ist nach Amtsberg s Worten gefordert, seine Erfahrungen aus der dreimonatigen Jamaika-Koalition auf Landesebene in Berlin einzubringen.