Jakubenko gelingt das Sarauer Siegtor

von Harald Klipp

30. September 2018, 21:16 Uhr

Die SG Sarau/Bosau gewann in der Verbandsliga Süd mit 2:1 (1:1) beim SSV Güster. In der ersten Hälfte fehlte den Gästen die nötige Spritzigkeit. So gestalteten sich der Spielaufbau und das Offensivspiel noch zäh.

Nach einer halben Stunde erzielte Oliver Mester dann doch das 1:0 (30.). Kurz vor der Pause war die Sarauer Hintermannschaft unachtsam und kassierte den 1:1-Ausgleich durch Frederik Bruegmann. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Sarauer. Sascha Meyer sorgte immer wieder für Torgefahr. Der SSV Güster hatte kaum noch Angriffsaktionen. Meha Uka und Nils Nehring ließen in der Abwehr nichts mehr anbrennen. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Lennard Jakubenko mit einem Schuss ins rechte untere Eck der 2:1-Siegtreffer (87.). „In der ersten Hälfte fehlte mir noch das Feuer. Nach dem Seitenwechsel hatten wir das Spiel im Griff“, sagte SG-Trainer Jürgen Oelbeck.