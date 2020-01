Kirchenmusik St. Michaelis Eutin : Jahr 2020: Konzertprogramm mit Bach und Saint-Saens

Das Jahresprogramm der Kirchenmusik St. Michaelis bietet das Weihnachtsoratorium zum Mitsingen an. Die Johannespassion erklingt mit männlichem Alt.

Avatar_shz von Juliane Kahlke

23. Januar 2020, 10:02 Uhr

Eutin | Wer die Musik liebt und für Klassisch-Geistliches offen ist, dem bietet die Kirchenmusik St. Michaelis in Eutin so einiges. Mit der Johannespassion von Johann Sebastian Bach ist im März ein Klassiker zu hören, allerdings mit einem männlichen Alt. David Erler aus Leipzig singt den Altus. Dabei sind die Eutiner Kantorei und „La Festa Musicale“. Die Leitung übernimmt Antje Wissemann.

Die Kantorin an St. Michaelis hat das Jahresprogramm zusammengestellt, zusätzlich bietet Wissemann mit der Schlossstiftung und der Kreismusikschule die monatlichen „Sonntagsmusiken“ in der Schlosskirche an, von Juni bis Dezember an jedem 2. Sonntag (12 bis 12.30 Uhr).

Zurück zu Bach: Dessen Weihnachtsoratorium ist am 4. Advent ausdrücklich zum Mitsingen. Die Eutiner Kantorei wird von einem Orchester begleitet. Kantorin Wissemann bietet in den beiden Wochen zuvor jeweils eine öffentliche Probe an. Noten sind mitzubringen.

Der Madrigalchor Kiel trägt im März sein Jubiläumsprogramm vor. Der Chor unter der Leitung von Friederike Woebcken besteht seit 30 Jahren.

Wieder zu Bach: Alle dessen Motetten stehen für Mai im Programm. Allerdings nicht nur in den bekannten Weisen, die der Ratzeburger Domchor mit Solisten unter der Leitung von Christian Skobowsky zu Gehör bringen wird. Sondern auch im Jazz-Format der Musiker Jakob Reisener (Piano), Elias Weber (Bass), Philip Schilz (Drums) und anderen.

Karfreitag geht es bei der Eutiner Pastorin Maren Löffelmacher und Antje Wissemann um „die sieben Worte Jesu“. Löffelmacher liest Texte von Walter Jens, Wissemann begleitet an der Orgel.

Die 277. Stunde der Kirchenmusik kommt im September mit dem „Karneval der Tiere“ von Saint-Saens daher. Weberschul-Lehrerin Levke Friedrichsen gibt Loriot-Texte zum Besten.

Wissemann rechnet mit über 30.000 Euro Gesamtkosten. Kirchengemeinde, Eintrittsgeld, Spenden und Sponsoren machen es möglich.

Das Schleswig-Holstein Musikfestival informiert über sein Konzert am 7. August ab 20. Februar. Die Freunde der Kirchenmusik wollen dann wieder verköstigen. Auch sonst hilft der Verein finanziell wie ideell. Sein Vorsitzender Robert Döhring weist auf die Jahresversammlung am 6. Februar, um 19 Uhr hin. Dann wird Kantorin Wissemann das Jahresprogramm erneut vorstellen.

Das Programm:

1. Februar, 17 Uhr: Viola und Cembalo, Petra Marcolin (Viola) und Antje Wissemann.

8. März, 17 Uhr: Bachs Johannespassion mit u. a. David Erler (Altus), Eutiner Kantorei, La Festa Musicale, Leitung A. Wissemann, Karten (mind. 15 Euro) ab 18. Februar im Kirchenbüro.

14. März, 10.15 Uhr: Orgelmusik zur Marktzeit, A. Wissemann.

28. März, 16 Uhr: Kammerkonzert, Madrigalchor Kiel, Karten (15 Euro) ab 15.30 Uhr an der Konzertkasse .

10. April, 15 Uhr: Haydn – Die sieben Worte Jesu am Kreuz, A. Wissemann (Orgel), Maren Löffelmacher (Texte v. Walter Jens).

2. Mai, 17 Uhr: Bachs sämtliche Motetten und Jazz Comments, Solisten, Celli, Orgel, Piano, Bass, Drums, Ratzeburger Domchor. Karten (15 Euro) ab 16.30 Uhr an der Konzertkasse.

6. Juni, 18 Uhr: 275. Stunde der Kirchenmusik mit Evensong, Philipp Bonse (Liturg), Martin Janßen (Orgel), Eutiner Kantorei Ltg. A. Wissemann.

14. Juni, 12 Uhr: Sonntagsmusik in der Schlosskirche, jeden

2. Sonntag im Monat bis einschließlich Dezember.

4. Juli, 17 Uhr: 276. Stunde der Kirchenmusik, A. Wissemann (Orgel).

7. August, 20 Uhr: Schleswig-Holstein Musikfestival, Programm ab 20. Februar öffentlich, www.shmf.de.

5. September, 17 Uhr: 277. Stunde der Kirchenmusik mit Saint-Saens’ Karneval der Tiere, Levke Friedrichsen (Texte von Loriot), A. Wissemann (Orgel).

20. September, 17 Uhr: Chor und Orgel, Magdalene Harer (Sopran), Sergej Tcherepanov (Orgel), Eutiner Kantorei, Ltg A. Wissemann.

23. Oktober, 18 bis 21 Uhr: Musikalische Nacht mit Kulinarischem, Eutiner Kantorei, andere Chöre und Instrumentalisten.

7. November, 17 Uhr: 278. Stunde der Kirchenmusik, M. Janßen (Orgel).

28. November, 10.15 Uhr: Orgelmusik zur Marktzeit mit Antje Wissemann.

5. Dezember, 17 Uhr: 279. Stunde der Kirchenmusik, Offenes Singen zum Advent, Seniorenkantorei St. Michaelis, Ltg. A. Wissemann.

20. Dezember, 16 Uhr: Bachs Weihnachtsoratorium (Teile I-III) zum Mitsingen, Solisten, Orchester, Eutiner Kantorei, Ltg A. Wissemann, Noten bitte mitbringen. Karten (15 Euro) ab 15 Uhr an der Konzertkasse. Es gibt zwei öffentliche Proben.

31. Dezember, 22 Uhr: Mit Posaunenklängen ins neue Jahr. Luka Stankovic (Posaune), A. Wissemann (Orgel), Karten (15 Euro) ab 21.30 Uhr an der Konzertkasse.

Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Konzerte in der Kirche St. Michaelis, zwischen Eutiner Markt und Schloßstraße statt.