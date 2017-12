Jagdsteuer auf Prüfstand

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 04.Dez.2017 | 14:25 Uhr

Seit vielen Jahren ist die Jagdsteuer ein Zankapfel zwischen der Kreisjägerschaft auf der einen und der Kreistagskooperation von SPD, Grünen und FWG auf der anderen Seite. Während Jäger, CDU, FDP und jetzt auch die UWG die Jagdsteuer am liebsten ganz abschaffen wollen, bahnt sich am Donnerstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr im Kreistag ein Kompromiss an. Gutes Beispiel liefert der Kreis Ostholstein.

Für das Jagdjahr 2018 streben SPD, Grüne und FWG eine Reduzierung der Jagdsteuer zum 1. April um 50 Prozent nach dem „Ostholsteiner Modell“ an. Danach würden 50 Prozent der Einnahmen aus der Jagdsteuer an den Kreisjagdverband zurückgegeben, um Bildungs- und Naturschutzmaßnahmen durch die Jägerschaft zu finanzieren. Im Gegenzug wird erwartet, dass die Jägerschaft kreisweit das Fallwild einsammelt und kostenfrei entsorgt.

Claus-Henrick Estorff, Vorsitzender der Kreisjägerschaft in Plön, zeigte sich gestern auf OHA-Anfrage zurückhaltend. Er sei gespannt auf die neuen Argumente, warum es jetzt zu diesem Sinneswandel gekommen sei und welche Argumente dafür genannt werden. Er begrüßt die Entwicklung in der Kreispolitik zur Jagdsteuer. Am Ende sei es jedoch eine Entscheidung der Revierinhaber. Bei der letzten Versammlung der Revierinhaber sei eine Tendenz zur Entsorgung des Fallwildes abgefragt worden. Danach seien nur noch 40 bis 50 Prozent dafür. „Hier sind wir auf Einstimmigkeit angewiesen“, sagte Estorff dem OHA.

Einige Jäger hätten in den Revieren seit 2012 das Fallwild freiwillig entsorgt. Andere Jäger seien hingegen froh gewesen, diese Arbeit nicht mehr machen zu müssen, sagte Estorff.

Er verwies auf Niedersachsen. Dort habe ein Kreis Rechnungen an Autofahrer für die Entsorgung des Fallwildes verschickt. Kostenpunkt pro Entsorgung: zwischen 140 und 400 Euro. Das Vorhaben sei vor Gericht allerdings gescheitert. Im Kreis Plön werden jährlich rund 1400 Stück Fallwild gezählt. Estorff in Richtung Landesbetrieb Straßenbau, der die Entsorgung des Fallwildes für den Kreis Plön übernommen hat: „Es scheint schwer, das Fallwild bei solchen Preisen kostenneutral zu entsorgen.“

Hintergrund: Bis zum 1. April 2012 haben die Jäger der Kreisjägerschaft im Kreis Plön unentgeltlich das verunfallte Wild von den Straßen eingesammelt oder nach mühsamer Suche bei Unfällen verletzt geflüchtetes Wild von seinem Leid erlöst. Seit Einführung der Jagdsteuer im Kreis Plön am 1. April 2012 für die Revierinhaber werden jährlich zwar rund 100 000 Euro in die Kreiskasse gespült, doch die Jäger haben ihre unentgeltliche Arbeit mit dem Einsammeln des Fallwildes eingestellt. Der Kreis Plön übertrug die Entsorgung des Fallwildes dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.

Dabei gab es allerdings immer wieder Probleme: Geruchsbelästigung durch offene und ungekühlte Container in denen über einen längere Zeitraum das Fallwild gesammelt wurde, wenn es nicht gerade tagelang am Straßenrand lag. Aber auch die oftmals dem Jäger gar nicht mehr durch die Polizei gemeldeten Wildunfälle sind problematisch.

Ein Antrag der UWG vor ein paar Jahren sollte für die erneute Einbindung der Jäger sorgen. Das Angebot: Die Jagdsteuer sollte um 25 Prozent reduziert werden. Dafür sollten die Jäger 25 Prozent der Einnahmen aus der Jagdsteuer pro Jahr erhalten.Das war den Waidmännern zu wenig für ihre Arbeit. Die Kosten für die Beseitigung des Fallwildes seien deutlich höher und es gebe keine Entlastung der Revierinhaber.