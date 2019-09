Röbel : Ist Schotter in Kiesgrube belastet?

Umweltausschuss Süsel fordert Kreis und Planer zu Bodenproben und Prüfung der Geländehöhe in Röbel auf. Beschluss wurde vertagt.

Avatar_shz von Juliane Kahlke

17. September 2019, 18:38 Uhr

Röbel | Bisher ist die künftige Nutzung der Kieskuhle Röbel als Photovoltaikstandort kein großes Thema in Süsels Politik gewesen. Montagabend wendete sich das Blatt. Klaus Berger (SPD) sprach im Planungsausschuss zum einen die extreme Höhe der Neuaufschüttung am Rand des Geländes an und zum anderen den Verdacht, dass darunter belasteter Schotter liege. Das Material soll aus dem Gleisbettbau der Strecke Kiel–Lübeck 2010/2011 stammen.

Der Verdacht ist in der Gemeinde nicht neu. Dass er nun zum Handeln anregt, könnte daran liegen, dass zum Ende des Jahres die Nutzungskonzession für den Kiesabbau ausläuft und sich die Gemeinde um mögliche Spätfolgen kümmern müsste. „Ich möchte nicht, dass wir dort irgendwann mal verseuchtes Wasser haben, es dann aber stillschweigend hinnahmen und nichts unternommen haben“, sagte Klaus Berger.

Die Höhe des Geländes prüfte der Schachtmeister selbst. Demnach ist die Oberkante der Aufschüttung zur Straße hin fünf Meter zu hoch. Der Kreis hat die tatsächliche Höhe vor Ort nicht geprüft. Berger forderte Mess- und Bohrwerte ein. Andernfalls werde er Anzeige erstatten, damit die Staatsanwaltschaft Geländeniveau und Bodeneintrag prüfe.

Das Gelände soll extensive Grünfläche (Naturschutz hat dann Vorrang) werden und zum Standort von Photovoltaik. Die Firma Actensys hatte sich als möglicher Betreiber dem Ausschuss bereits vorgestellt, die Gemeindevertretung einen positiven Beschluss aber im Juni bis zur Prüfung ausstehender Unterlagen zurückgestellt.

Die Fläche ist im Besitz des Kies- und Schotterwerks Kreuzfeld. Inhaber Volker Wandhoff bestätigte das Absieben von Schotter. Ins Gelände sei das Absiebmaterial eingebracht worden. Es sei nach Norm „Z1“ als leicht belastet eingestuft. „Es ist kein gefährlicher Abfall. Das hat mit Deponie nichts zu tun.“ Der Kreis Ostholstein und die Gemeinde Süsel haben das Wandhoff zufolge genehmigt. Das Material liegt ab Straßenniveau vier Meter hoch, wie er sagt, darunter eine Lehmschicht, darüber etwa 20 Meter Anpflanzung.

Die Deutsche Bahn AG erklärte gestern, dass „aufgrund des so lange zurückliegenden Zeitraumes keine Angaben zu den Bauarbeiten“ 2010/2011 und dem Verbleib von Schotter möglich seien.

Der Kreis kündigte gestern einen routinemäßigen Besuch auf dem Gelände für die nächste Woche an. Pressesprecherin Carina Leonhardt wies daraufhin, dass der Kiesabbau noch nicht abgeschlossen sei. „Aktuell liegt ein Verlängerungsantrag auf weitere Verfüllung vor.“ Erst wenn der Kiesabbau abgeschlossen sei, könne das Gelände rekultiviert werden.

Albrecht Dudy (SPD-Fraktionsvorsitz) forderte mit Klaus Berger den Vorhabenträger Actensys auf, Bohrungen zur Bodenprüfung zu bezahlen. Der Vorhabenträger müsse das Interesse an der Klärung habe, schloss sich Michael Woyna (CDU-Fraktionsvorsitz) an. Bürgermeister Adrianus Boonekamp erinnerte: „Dort sind Brunnenräume für ganz Zarnekau.“ Die Fraktionen CDU, SPD und FWS wollen die nötigen Änderungen für eine andere Nutzung erst entscheiden, wenn das Gelände den Vorgaben entspricht. Die Änderung von F- und B-Plan wurde verschoben.