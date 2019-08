Plön : Israelische Sopranistin Chen Reiss begeistert in Plön

SHMF-Konzert in der Nikolaikirche mit dem Ensemble „Akademie für Alte Musik Berlin“.

von shz.de

26. August 2019, 14:19 Uhr

Plön | Die Verzögerung, die es zu Beginn des Abends wegen einer gerissenen Geigensaite gab, erhöhte noch die Spannung auf ein ungewöhnliches Konzert. Im Rahmen des SHMF gastierte am Sonntagabend in der Nikolaikirche in Plön die israelische Sopranistin Chen Reiss und das Ensemble „Akademie für Alte Musik Berlin“. Ungewöhnlich war schon das Programm. Vor und nach der Pause wurde je eine Orchestersuite von Johann Bernhard Bach, einem gleichaltrigen Cousin und nahen Freund Johann Sebastians, und eine Solo-Kantate für Sopran und Orchester von letzterem dargeboten. Die Suiten von Johann Bernhard Bach werden völlig zu Unrecht selten aufgeführt und wären ohne das Aufgreifen Johann Sebastians, der sie sehr schätzte, womöglich gar nicht erhalten.

Das Ensemble „Akademie für Alte Musik“ interpretierte die Suiten unter der Leitung von Bernhard Forck, der gleichfalls Violine spielte, transparent und frisch. Hervorragend die Cellistin Lea Rahel Bader in der Suite Nr.1 g-moll und in der zweiten Kantate. War das Publikum vor Beginn des Konzerts darauf aufmerksam gemacht worden, dass außergewöhnliche Gäste, nämlich Skulpturen des Bildhauers Stephan Guber in der Kirchenausstellung „Ecce homo“ anwesend seien, wusste wohl kaum einer, dass ein ebenfalls außergewöhnlicher, sehr junger Gast dem Konzert lauschte. Die vier Monate alte Tochter Claire Amélie der Cellistin wohnt auf dem Arm ihrer Großmutter jedem Konzert der Mutter bei, seit sie zehn Tage alt ist. Musikalische Früherziehung wörtlich genommen.

Bei der Interpretation der Suite Nr. 2 G-Dur verdient das seelenvolle Spiel der ausgezeichneten Oboistin und Flötisitin Xenia Löffler besondere Erwähnung. Unprätentiös, klar, kraftvoll und hochprofessionell wechselt sie zwischen der Oboe, die sie singen lässt, der Sopranflöte, die sich hell über Streicher und Fagott erhebt, und der Altflöte, warm und weich. Wie sie jedem Instrument in seiner eigenen charakteristischen Weise dabei gerecht wird, jedem Ton den Raum gibt, sich zu entwickeln, beeindruckt nicht nur, sondern öffnet unmittelbar das Herz.

Die Sopranistin Chen Reiss, überwiegend als Opern- und Liedsängerin tätig, beherrscht mit klarer Stimme und in der Höhe brillant die Überwindung großer Intervalle aus tiefen Lagen, in denen sie ihrer Stimme viel Wärme verleiht. Manchmal hätte man sich in der geistlichen Kantate „Mein Herze schwimmt im Blut“ allerdings gewünscht, sie hätte jene weniger in der Manier der Oper zugunsten einer geistlichen Interpretation gesungen. Erfrischend wiederum war, dass sie die tiefe Bußbereitschaft des reuevollen Sünders nicht allzu zerknirscht transportierte. In der weltlichen Kantate „Weichet nur, betrübte Schatten“ meistert sie schwierigste Passagen mit Leichtigkeit und lässt ihre Stimme besonders leuchten, wenn die Instrumentierung sparsam eingesetzt wird. Hier ist die Arie „Sich üben im Lieben“ in ihrer Gesamtheit äußerst gelungen, weil die Durchsichtigkeit dieser vergnügten Arie durch den Einsatz von zunächst nur der Oboe als Begleitung des Soprans, dann ergänzt durch den Bass und schließlich das Fagott optimal unterstützt wird.

Ein großes Vergnügen war es auch, das hervorragende Zusammenspiel des gesamten Ensembles zu beobachten. Das hell auf begeisterte Publikum erwirkte mit seinem Applaus als Zugabe noch einmal die letzte Arie der ersten Kantate, sodass es sich mit freudigem Herzen auf den Weg machen konnte.