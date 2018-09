Kommentar : Irrwege im Plöner Kreistag

von Michael Kuhr

28. September 2018, 14:11 Uhr

Kreispräsident Stefan Leyk hat am Donnerstag im Kreistag seine erste Bewährungsprobe im Amt bestanden und die fraktionslose AfD-Abgeordnete Dr. Karin Kaiser in ihre Schranken verwiesen. Der erste vehemente Auftritt der auch in der AfD umstrittenen Frau im Kreistag zeigte eindrücklich, was Bürger und Politiker im Kreistag noch alles zu erwarten haben. Leyk wirkt darauf jedenfalls gut vorbereitet.

Da scheinen die Scharmützel, die SPD und Grüne im Kreistag in Sitzungsunterbrechnungen hinter verschlossenen Türen austragen, eher Kleinigkeiten zu sein. Offensichtlich müssen sich beide in der neuen Legislatur ohne Kooperation erst einmal zurechtfinden. Auf eigenen Beinen zu stehen, aber auch die nötige Suche nach einem eigenen Profil ist offenbar nicht ganz einfach. Anders ist es nicht zu erklären, dass die SPD in Sachen Jagdsteuer nach der Diskussion und der Unterbrechung des Kreistages von ihrem eigenen Antrag zur Abschaffung der Jagdsteuer nichts mehr wissen wollte. Beobachter rieben sich verdutzt Augen, als der verwaiste SPD-Antrag von der CDU zur Abstimmung gestellt wurde und gegen die Stimmen der SPD knapp angenommen wurde.