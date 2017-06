Investor checkt beim Intermar ein

Es war ein Mammutverfahren, das gestern Vormittag aller Voraussicht nach im Eutiner Amtsgericht sein Ende gefunden hat. Auf einen Schlag hat Ahmad Djabbari-Hagh (65) große Teile des ehemaligen „Intermar“-Hotels ersteigert – für 490 000 Euro. Der Verkehrswert für die 23 einzelnen Objekte in der am Dieksee gelegenen zwölfstöckigen Immobilie hatte bei rund 450 000 Euro gelegen.

Djabbari-Hagh hatte schon im August 2016 einen Anlauf genommen, im großen Stil beim Intermar einzuchecken. Damals zog er im letzten Moment zurück. In Malente ist der Hamburger Geschäftsmann mit iranischen Wurzeln kein Unbekannter. Über die „Holge S-Holstein Grundstücksentwicklungsgesellschaft“ ist er Eigentümer der leerstehenden, ehemaligen Kurklinik Hängebargshorst in Krummsee. Seine Interessen vertritt dort Jens Wollschläger, der gestern auch das Gebot abgab – für die im Februar 2016 gegründete „Malente Apartment GmbH & Co. KG“ in Hamburg.

Das ersteigerte Paket besteht aus 19 Ein-Zimmer-

Appartements im 2. und 3. Obergeschoss, einer Zwei-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss, dem ehemaligen Schwimmbad, sowie Foyer, Hotelhalle, früherem Restaurant und weiteren Geschäftsräumen. Ursprünglich habe es sich um 44 Objekte gehandelt, erklärte Rechtspflegerin Marianne Schnepel, die das Verfahren gestern leitete. Einzelne Appartements waren seit Mai 2015 nach und nach versteigert worden.

Was Djabbari-Hagh mit seinem neuen Eigentum vor hat, scheint noch unklar. „Etwas Schönes für Malente“, erklärte Wollschläger vielsagend. Ein Konzept gebe es noch nicht, das müsse nun erarbeitet werden. Möglicherweise werde das Intermar auch in die Konzeption für Hängebargshorst einbezogen.

Doch mit den Plänen für die idyllisch zwischen Peverlingsee und Kellersee gelegene Immobilie scheint es gewaltig zu haken. „Da sind wir gestoppt worden“, erklärte Wollschläger. Der Kreis Ostholstein und die Landesplanung hätten deutlich gemacht, dass sie den im Juli 2016 im Malenter Planungsausschuss vorgestellten Plänen nicht zustimmen könnten. Damals war unter dem Schlagwort „Community Living“ von einem generationsübergreifenden Wohnen in der ehemaligen Kurklinik die Rede gewesen. Seite 5



von Bernd Schröder

erstellt am 19.Jun.2017 | 19:14 Uhr