Investition von 120 000 Euro in das Feuerwehrgerätehaus Grebin

19. September 2018, 12:32 Uhr

Die Grebiner Gemeindevertreter haben ihren Beschluss vom 12. Dezember 2016 erneuert, einen bedarfsgerechten PSA-Raum am Feuerwehrgerätehaus im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden 75 000 Euro zu bauen. Zuschüsse seien beim Kreis beantragt und befürwortet worden und weiter an das Land gegangen, erklärte Bürgermeister Gerhard Manzke in der jüngsten Sitzung.

Zu den Maßnahmen zählen eine Tieferlegung der Sohle und der Kauf von zwei Feuerwehrfalttoren. Die Kostenschätzung liegt bei 120 000 Euro. Joachim Burgemeister (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass Zuschüsse nur nach Wichtigkeit von Maßnahmen verteilt würden und man sich daher im eigenen Budget bewegen sollte. Außerdem habe man nicht einmal beschlossen, dass man bauen wolle. Ein Zuschussantrag bedeute doch, dass man bauen wolle, entgegnete Karl Schuch (parteilos).

Dennoch wurde der Beschluss von 2016 wiederholt und ergänzt durch den Zusatz, im Rahmen eines festgelegten Budgets zu planen. Außerdem ermächtigte das Gremium den Bürgermeister, die Beschaffung von Zusatzmaterial für das HLF 10 in Höhe von 10 000 Euro beim günstigsten Anbieter in Auftrag zu geben.