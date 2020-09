Preetz : Internationales Papiertheatertreffen diesmal virtuell

Gezeigt wird eine knapp 45-minütige virtuelle Retrospektive als Hommage an 32 Jahre Internationales Preetzer Papiertheatertreffen.

von Michael Kuhr

14. September 2020, 15:09 Uhr

Preetz | Das internationale Preetzer Papiertheatertreffen fand in diesem Jahr corona-bedingt erstmals virtuell statt. Eigentlich sollten 15 Bühnen aus fünf Ländern am vergangenen Wochenende in Preetz wieder ihre neuesten Inszenierungen zeigen. Doch durch Corona ist alles anders.

Das erste Mal in 33 Jahren seiner Existenz fand das von der VHS Preetz organisierte internationale Papiertheatertreffen nicht statt – zumindest nicht in der bisher gekannten Form. „Ganz ohne Papiertheater geht es auch in diesem Jahr nicht“, sagten VHS-Leiterin Inga Feldmann und Dirk Reimers, Gründer des Treffens. Deshalb haben sie sich entschieden, eine virtuelle Retrospektive zu veranstalten. Auf der Seite www.papier-theatertreffen.de wird eine knapp 45minütige Hommage an 32 Jahre Internationales Preetzer Papiertheatertreffen gezeigt – mit vielen Bildern, Interviews und Anekdoten.

Ergänzt wird der Film um eine virtuelle Galerie mit kurzen Theaterstücken von Bühnen aus aller Welt. Spielerinnen und Spieler aus den USA, Südafrika, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, Dänemark und Deutschland, die alle bereits einmal in Preetz waren, haben dafür drei – vierminütige Ausschnitte aus ihren Vorführungen zusammengestellt, die auf der Website der VHS zu bestaunen sind.

Die virtuelle Retrospektive ist ab sofort geschaltet und kann sie dauerhaft rund um die Uhr besucht werden. Dann weht doch noch ein Hauch Papiertheatertreffen durch Preetz, bevor es dann 2021 am zweiten September Wochenende ein echtes Wiedersehen gibt.