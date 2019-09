Integration in Malente : Internationaler Arbeitseinsatz beim BUND

Zwei Geflüchtete helfen den Umweltschützern bei Arbeiten auf der Malenter Streuobstwiese.

von Bernd Schröder

20. September 2019, 15:19 Uhr

Malente | Sie helfen der evangelischen Kirchengemeinde in Malente regelmäßig, den Waldfriedhof instand zu halten. Kürzlich griffen sie auch der Malenter Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) unter die Arme: Abdullah Abdelilla und Emad Nejjar, Geflüchtete aus dem Jemen und Syrien, unterstützten die Umweltschützer auf der Streuobstwiese an der Malenter Au. Dort wurden Holz und Äste gesägt, um daraus einen Totholzstapel unter dem Storchennestmasten anzulegen. Er soll Singvögeln, Insekten, Eidechsen und Igeln einen Lebensraum bieten.

BUND

Abdullah Abdelilla lebt seit Februar 2018 in Malente, Emad Nejjar arbeitet bereits seit geraumer Zeit in einem sozialen Hilfsprojekt in Malente. Die neuen Sprecher der Ortsgruppe, Birgit Janz-Sacco und Robert Schermer, hoffen sehr, diese erfreuliche Kooperation auch bei zukünftigen Projekten fortführen zu können. Helfer seien immer willkommen sind. Interessierte können sich per E-Mail an bund.malente@ bund.net melden.