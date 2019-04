Aus der regionalenWirtschaft : Intensiv-Pflege rund um die Uhr

Fünf Mitarbeiter sind nötig, um einen Patienten zu versorgen.

von Bernd Schröder

18. April 2019, 19:54 Uhr

Klamp | Sie arbeiten bereits seit langem in der Pflege. Dabei sammelten Ljubov Amirov und Raphael Mechri so viele Erfahrungen, dass sie die Zeit gekommen sahen, sich selbstständig zu machen. Der Pflegedienst, den die 45-Jährige aus Klamp und der 48-Jährige Kieler gegründet haben, ist allerdings ein besonderer, wie sich am Namen ablesen lässt: „24h-Intensivpflege Mechri/Amirov“ heißt das junge Unternehmen, das seinen Sitz in Klamp bei Lütjenburg hat.

Bernd Schröder

Der Pflegedienst hat sich die außerklinische Intensivpflege und Beatmung auf die Fahnen geschrieben. Er kümmert sich um Menschen – vom Säugling bis zum Erwachsenen –, die rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen sind: beispielsweise Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder mit Lungenerkrankungen. Aber auch für Wachkompa-Patienten oder Menschen mit Querschittlähmung und künstlicher Beatmung ist der Pflegedienst gerüstet.

Derzeit haben die beiden Unternehmensgründer zehn Mitarbeiter. Die examinierten Kräfte für Intensivpflege betreuen zwei Patienten: einen jungen Mann mit einem frühkindlichen Hirnschaden in Neumünster und einen Senior in Lütjenburg, der nach einem Sturz im Wachkoma liegt. Grundsätzlich liege ihr Wirkungskreis in den Kreisen Ostholstein und Plön, in Neumünster, Kiel und im Rendsburger Raum, sagt Raphael Mechri.

Uns motiviert vor allem, wenn wir sehen, dass Vertrauen entsteht. Ljubov Amirov, Unternehmensgründerin

Die Aufgaben seien zwar herausfordernd, sagt Ljubov Amirov, aber auch sehr erfüllend. Für die Patienten sei das Leben im privaten Umfeld enorm wichtig für das Wohlbefinden. Viel Anerkennung komme von den Angehörigen: „Uns motiviert vor allem, wenn wir sehen, dass Vertrauen entsteht und diese mit unserer Arbeit zufrieden sind“, berichtet sie.

Beide Geschäftsführer haben den Beruf der Altenpflege erlernt und in der Intensivpflege gearbeitet. Ljubov Amirov arbeitete außerdem nach einem Pflegemanagement-Studium als Pflegedienstleiterin und im Qualitätsmanagement eines Pflegedienstes, Raphael Mechri ist Betriebswirt für Gesundheits- und Sozialwesen.

Umfangreicher Service

Von der Grundpflege über die Verabreichung von Medikamenten bis zur Überwachung der künstlichen Beatmung: „Wir kümmern uns nicht nur um die Versorgung der Patienten“, sagt Mechri. Eine professionelle Vorbereitung des Zuhauses vor der Entlassung aus dem Krankenhaus gehöre ebenso zum Service wie die Regelung der Kostenübernahme durch die jeweilige Krankenkasse. Außerdem würden Angehörige bei der Organisation von Therapien durch externe Fachkräfte – etwa Logopäden, Physio- oder Ergotherapeuten – unterstützt.