Zahlreiche Ehrungen und zufriedene Gesichter bei der Ballspielgemeinschaft Eutin / Neue Trainer verstärken Tanzsparte

von Constanze Emde

27. März 2018, 00:55 Uhr

Stolz auf das Erreichte und optimistisch für die Zukunft – so präsentierte sich die Ballspielgemeinschaft (BSG) Eutin während ihrer Jahreshauptversammlung. Die Zufriedenheit der 40 anwesenden Mitglieder drückte sich auch bei den Wahlen aus, die allesamt einstimmig über die Bühne gingen. So wurde der zweite Vorsitzende Frank Lunau ebenso in seinem Amt bestätigt, wie Ekkart Wedig als Schatzmeister und Klaus-Dieter Vahl als Sportwart. Neu im Vorstand ist der Integrationsbeauftragte Mohammad Bahaa (wir berichteten).

In seinem Grußwort ließ der stellvertretende Bürgervorstehen Karlheinz Jepp humorvoll das Zeitgeschehen seit der Gründung der BSG Revue passieren, während Ernst-Hermann Brütt von der Arbeitsgemeinschaft der Eutiner Sportvereine die Entwicklung bis hin zum zweitgrößten Verein der Stadt lobte. Zudem lobten die Redner das beispielhafte Engagement der BSG mit ihren Angeboten für Flüchtlinge und Menschen mit Handicap. „Integration ist unsere Stärke“, bestätigte der Vorsitzende Helmut Groskreutz. Er freute sich außerdem darüber, dass die BSG fünf qualifizierte neue Übungsleiterinnen gefunden hat, die das Angebot, insbesondere in der Tanzsparte, vielfältig erweitern. In seinem Jahresbericht erinnerte Groskreutz an viele erfolgreiche Veranstaltungen und Projekte und verwies mit Stolz auf die vielen integrierten ausländischen Sportler. Groskreutz fand aber auch kritische Worte. So wurde die Zusammenarbeit im Jugendfußball im Jugendförderverein, zu dem auch Eutin 08 und der TSV Malente gehören, aufgekündigt. „Manchmal passt eine Ehe zu dritt eben nicht“, ging der Vorsitzende nicht näher auf die Gründe ein. Kritisiert wurde außerdem, dass die städtischen Zuschüsse für Übungsleiter seit über 20 Jahren nicht angepasst wurden. Dies sei in anderen umliegenden Kommunen längst geschehen. Daher macht sich die BSG für alle Eutiner Vereine stark und beantragte bei der Stadt Eutin eine Erhöhung. „Die Übungsleiter sind das Herzstück eines jeden Vereines. Ohne ihre Arbeit wäre ein so vielfältiges Sportangebot in Eutin nicht möglich“, so Groskreutz. Karlheinz Jepp versprach, das Anliegen in die städtischen Gremien zu geben.

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Eine besondere Auszeichnung erhielt Ernst-Hermann Brütt, der für seine jahrelange Unterstützung die goldene Vereinsnadel erhielt. Strahlende Gesichter gab es auch bei den zügigen Wahlen. Manuela Krappe bleibt Beauftragte für Menschen mit Handicap und Svenja Hüttmann wurde als neue Beisitzerin gewählt. Zudem wurden sämtliche Spartenleiter in ihrem Ämtern bestätigt.