Plön : Installation untermauert Motto: „Hunger nach Gerechtigkeit“

In Plön startet am 1. Advent landesweit die 60. Aktion „Brot für die Welt“ mit einem umfangreichen Programm.

von shz.de

20. September 2018, 15:55 Uhr

Unter dem Motto „Hunger nach Gerechtigkeit“ richtet die evangelische Kirchengemeinde Plön am Ersten Advent ab 15 Uhr zum Start der 60. Aktion „Brot für die Welt“ in der Nikolaikirche den Zentralen Eröffnungsgottesdienst für Schleswig-Holstein aus. Die Pastoren Janina Lubeck und Lutz Thiele, Jugend-Diakonin Joana Weimar-Frehse und der Grebiner Christoph Schwager stellten das Programm vor sowie eine Veranstaltungsreihe, die sie mit Torsten Nolte, Diakon der Nordkirche, vorbereitet haben.

Die Predigt zum Eröffnungsgottesdienst hält Propst und stellvertretender Bischoff Matthias Block. Propst Erich Faehling ist an der Liturgie beteiligt. Mit der evangelischen Jugend und Konfirmanden plant Weimar-Frehse im Gottesdienst eine Aktion mit Vervollständigung des Satzes „Gerecht ist...“. Außerdem gibt es eine Aufführung des Tanzensembles der Kirchengemeinde unter Leitung von Thilo Petersen. Im Anschluss werden bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus die Ergebnisse der Themenreihe präsentiert, die am 30. September mit einem Erntedankgottesdienst unter dem Motto „Die eine Welt – von Gott geschenkt“ beginnt.

Initiator ist der Ehrenamtliche Christoph Schwager, nach eigener Aussage Geograph, Architekt, Gärtner und Softwareentwickler, der sich des Themas Gerechtigkeit habe annehmen wollen. In Grebin betreibe er biologischen Gemüseanbau. Geplant seien vier thematische Gottesdienste zu „Schenken, Teilen, Genug, Gerechtigkeit“, zwei Filmabende (2. Oktober, 15. November), ein Workshop „Teilen“ (20. November), ein Diskussionsabend „Genug“ (30. Oktober), ein Vortrag (23. November), ein Kochabend zu Foodsharing/Nachhaltigkeit (16. November), eine interaktive Ausstellung zum „ökologischen Fußabdruck“ (26. Oktober) und eine Installation mit einer Waage, die Schwager gebaut hat.

Besucher haben Gelegenheit, Steine aus einem Eimer „Befreiung vom Überfluss“ zu nehmen und sie in die Waagschale „Teilen und gemeinsam machen“ zu legen, bis ein Gleichgewicht entsteht und die Erde entlastet wird. Was sie sich dabei gedacht haben schreiben sie auf ein Formular, dessen eine Hälfte in der Kirche an einer Pin-Wand verbleibt. Die andere Hälfte können sie mit nach Hause nehmen, um den neuen Lebensstil einzuüben.

„Erst, wenn man einen Begriff und eine Vorstellung von 'Genug' hat, kann man über ein Zuviel und Zuwenig sprechen“, erläuterte Schwager seine Intention, „viele Menschen haben zu wenig, aber wann haben sie genug?“ Probleme der Welt beträfen nicht nur Umwelt und Natur, auch die Gesellschaft, in der der Zusammenhalt immer mehr geschwächt werde, eine wachsende Ungleichheit bestehe.