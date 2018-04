Insolvenz durch Betrug?

350 000 Euro Schaden: Küchenstudio und Tischlerei sind pleite / Kripo ermittelt / Mindestens zehn geprellte Kunden

von Constanze Emde

12. April 2018, 00:04 Uhr

Die Eutiner Tischlerei Tolinzki ist Geschichte: Knapp 90 Jahre nach Gründung des einstigen Familienunternehmens musste der aktuelle Geschäftsführer Gerd Schill Insolvenz beantragen – für die Tischlerei und das dazugehörige Küchenstudio. „Der Grund ist unfassbar, wie im Krimi“, sagt der 45-jährige Geschäftsmann. „Ich bin einem Betrüger auf den Leim gegangen und mit mir leider auch die Kunden“, sagt Schill.

350 000 Euro Schaden fand ein Betriebsberater in den Büchern der Firmen. Zuviel für Schill, „um die Löcher stopfen zu können“. Um sich nicht strafbar zu machen, folgte er dem Rat des Beraters und beantragte im Februar die Insolvenz. „Ich bin fast vom Glauben abgefallen, die Briefe und Mahnungen hörten danach nicht auf. Das habe ich vorher alles nicht gewusst“, sagt Schill.

Wie ihm ging es auch gut zehn Kunden aus Eutin und Umgebung: Denn so viele sind Schill bislang bekannt, die für neue Küchen angezahlt haben – sie aber nun nie bekommen werden. „Die Menschen saßen weinend vor mir, aber ich kann nichts machen“, sagt Schill. Er habe versucht, Ende Dezember die Firma mit 50 000 Euro zu retten. Diese Summe, das habe sich beim Jahresabschluss 2016 gezeigt, fehlte. „Ich wollte so die Arbeitsplätze retten und die offenen Kunden noch abarbeiten.“ Aber als der Betriebsberater die Akten durchgearbeitet hatte und 350 000 Euro als Schaden definierte, sei ihm, so Schill, nur noch die Kinnlade runtergeklappt.

Derzeit laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei in diesem Verfahren, wie Pressesprecher Dierk Dürbrook auf Nachfrage bestätigte. Die Zahl der bisher eingegangenen Anzeigen wegen Betruges wollte der Pressesprecher nicht nennen.

Schill zeigt sich froh, dass die 14 Mitarbeiter alle neue Arbeit gefunden haben. „Ich habe Geld verloren, viel schlimmer empfinde ich aber das Gefühl, möglicherweise über Jahre belogen und betrogen worden zu sein – und das von einem Menschen, dem ich nur helfen wollte.“

Rückblende: Wie lernte er den Mann kennen, der ihn mutmaßlich betrogen hat? Beim Sommerfest einer Trockenbaufirma in Eutin traf er die Mutter des Chefs. Weil es der Firma schlecht ging, bat diese Schill: „Bitte pass’ auf meinen Sohn auf.“ Er hielt Kontakt zur Familie. Als der Sohn mit der Trockenbaufirma insolvent ging und dessen Mutter starb, erinnerte sich Schill an sein Versprechen, stellte ihn ein und gründete für ihn eine neue Trockenbaufirma. Schill: „Er war insolvent, sollte die Firma aber aufbauen und nach sieben Jahren übernehmen. Das war der Gedanke.“ Die Miete und Räume hatten sich Schills Mitarbeiter, wir nennen ihn aus rechtlichen Gründen Christoph P.*, und die Tischlerei Tolinzki geteilt – man kannte sich über die Eutiner Schützengilde. Auch Tischler Tolinzki habe finanzielle Probleme gehabt. Da kaufte ihm Schill die Tischlerei samt Namen ab. „Trockenbaufirma, Tischlerei, Küchenstudio – das ergänzte sich alles sehr gut“, sagte Schill.

In der Firma passierte irgendwann Merkwürdiges, wie Schill heute weiß: „Wenn Kunden kamen, soll er aus dem Fenster geflüchtet sein.“ Im Dezember wollte Christoph P. fünf Mitarbeiter entlassen, darunter auch Ausbilder. Schill: „Heute weiß ich, dass dadurch vermutlich Kosten eingespart werden sollten.“ Schill setzte sich in dem Führungsstreit durch und entließ stattdessen Christoph P.

Danach brach das Kartenhaus zusammen, denn die Mahnungen kamen ab sofort bei Schill an. „Mitarbeiter fingen an zu erzählen, auch von Vertretern oder Autohausmitarbeitern habe ich Dinge erfahren, die mich nur mit dem Kopf schütteln lassen. Ich war zu naiv, zu gutgläubig. Und jetzt muss ich hoffen, dass mich das nicht selbst in die Privatinsolvenz zieht“, sagt Schill. Christoph P. ist unterdes als Geschäftsführer einer neuen Firma im Internet zu finden – gemeinsam mit einem ehemaligen Mitarbeiter der nun insolventen „Küche vor Ort“. Auf Nachfrage stritt Christoph P. gestern die Betrugs-Vorwürfe ab. Er sei „nur normaler Angestellter“ gewesen, der am 19. Dezember seine Kündigung erhalten habe.



* Name geändert