Inselburg Plune – Führung für Kinder

von Michael Kuhr

11. Oktober 2019, 14:16 Uhr

Plön | Das Museum des Kreises Plön bietet Dienstag, 15. Oktober, 15 Uhr eine Führung für Kinder durch „Olsborg lebendig – Familienausstellung über die slawische Inselburg“ an. Die jungen Besucher gehen mit Jörn Kruse und Museumsleiterin Julia Meyer in der Sonderausstellung auf Zeitreise in die Vergangenheit. So erfahren sie auf der Inselburg Plune, wie die Slawen vor 1000 Jahren gelebt haben, wie Häuser damals aussahen, was ein Schmied zu tun hatte und wieviel ein Schwert damals Wert war. Zum Schluss darf jeder ein Kettenhemd anprobieren. Die Führung dauert eine Stunde und ist für Kinder ab etwa sechs Jahren gedacht. Die Teilnahme kostet einen Euro. Erwachsene Begleiter zahlen den regulären Museumseintritt plus einen Euro für die Führung. Das Museum hat Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.