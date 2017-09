Innenstadt: Sky schließt Ende Januar

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 28.Sep.2017 | 00:18 Uhr

Der Mietvertrag des Sky-Marktes in der Eutiner Innenstadt direkt am Marktplatz endet am 28. Februar. Der Markt selbst soll Ende Januar schließen, wie der Ostholsteiner Anzeiger jetzt auf Nachfrage erfuhr. Letzter Einkaufstag soll der 27. Januar sein.

Schon im März dieses Jahres gab Sabine Pfautsch, Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Nachfrage bekannt: „Wir schließen den Sky-Markt, da wir diesen leider nicht mehr wirtschaftlich betreiben können.“ Es sollte eine Prüfung von Alternativen erfolgen, ob stattdessen Rewe oder Penny am Eutiner Markt eine Filiale eröffnet. Beide gehören ebenfalls zur „Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG“, die auch Betreiberin der Sky-Märkte ist. Doch ob ein Rewe-Markt in der Innenstadt angesiedelt wird, sei weiter offen.

Der große Sky-Markt in der Industriestraße werde „im Rahmen der Umflaggung“ auch zu einem Rewe-Markt. Ein genauer Termin dafür sei noch nicht bekannt.

Was passiert mit den Mitarbeitern? Bleiben die Arbeitsplätze erhalten? Dazu hieß es gestern von Rebecca Lehners aus der Unternehmenskommunikation: „Die Arbeitsplätze in der Industriestraße bleiben erhalten, die Mitarbeiter vom Standort am Markt werden auf die umliegenden Märkte verteilt.“ 30 Mitarbeiter seien davon betroffen. In Frage kommen der Markt in der Eutiner Industriestraße, in Malente, Haffkrug, Scharbeutz, Neustadt, Oldenburg, Plön und Preetz.

Der Laden war 1963 von der Firma „Parco“ als erster Selbstbedienungsmarkt in Eutin eröffnet worden, auch Textilien, Haushaltswaren und Spielwaren gehörten zum Sortiment. 1973 übernahm Coop die Parco-Läden, am 19. November 1998 wurde aus dem Coop-Markt ein Sky-Markt. Seit Frühjahr 2008 ist der Sky-Markt selbst Mieter, da die Immobilie verkauft wurde.