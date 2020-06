Verstärkung für Landespolizei : Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack begrüßt 35 junge Polizeibeamte auf Gut Hasselburg

Die Ministerin betont konsequente Haltung gegen Rassismus – auch ohne Antidiskriminierungsgesetz wie in Berlin.

27. Juni 2020, 20:41 Uhr

ALTENKREMPE | Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat auf Gut Hasselburg elf Polizistinnen und 24 Polizisten nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst) in der Landespolizei begrüßt: „Ihre zukünftigen Dienststellen freuen sich bereits auf Sie, denn Sie sind eine herzlich willkommene Verstärkung“, erklärte die Ministerin.

Dank an Ausbilder in Eutin

Das hohe Ansehen aller Polizeibeamten im Land sei hart erarbeitet durch maßvolles, verantwortungsbewusstes Handeln verbunden mit einem klaren Wertekanon. Dafür sei eine hervorragende Ausbildung die Grundlage. Daher bedanke sie sich bei den Ausbildern der Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung (PDAFB).

Zunächst einmal stelle ich fest, dass wir dieses Gesetz für unsere schleswig-holsteinische Polizei nicht brauchen. Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Innenministerin

Wenig hilfreich seien allerdings pauschale Vorverurteilungen der gesamten Polizei. Daher verstehe sie die Verunsicherung in der Landespolizei durch das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. „Zunächst einmal stelle ich fest, dass wir dieses Gesetz für unsere schleswig-holsteinische Polizei nicht brauchen“, sagte Sabine Sütterlin-Waack. Die Beamten gingen auch und insbesondere bei Demonstrationen immer im Dialog mit den Bürgern, mit Augenmaß und großer Sensibilität vor.

Null Toleranz gegen Rassismus

„In der Landespolizei wird konsequent gegen Rassismus vorgegangen und bei fremdenfeindlichen, rassistischen oder rechtsextremistischen Vorfällen eine Null-Toleranz-Linie verfolgt“, betonte die Ministerin. In der Ausbildung spiele das Thema bis hin zur Partnerschaft der PDAFP mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad-Vashem eine herausgehobene Rolle. Nicht ohne Grund sei die PDAFB Mitglied bei „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Ich habe prüfen lassen, ob aus dem neuen Gesetz irgendwelche persönlichen Nachteile erwachsen könnten. Das ist nach der Prüfung unserer Juristen ganz eindeutig nicht der Fall. Sabine Sütterlin Waack (CDU), Innenministerin

Im Zusammenhang mit dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz machte Sütterlin-Waack deutlich, dass es für Beamte aus Schleswig-Holstein keinerlei Nachteile bei einem Einsatz in Berlin geben werde: „Ich habe prüfen lassen, ob aus dem neuen Gesetz irgendwelche persönlichen Nachteile erwachsen könnten. Das ist nach der Prüfung unserer Juristen ganz eindeutig nicht der Fall.“ Weder ändere das dieses Gesetz den bereits bestehenden Rechtsrahmen für die Ahndung von Dienstpflichtverstößen, noch richteten sich die darin verankerten Regelungen zum Schadensersatz gegen einzelne Bedienstete.

Ministerin verurteilt Vorfälle in Stuttgart

Die Ministerin verurteilte in ihrer Rede die Vorfälle in Stuttgart Mitte Juni, bei dem Einsatzkräfte angegriffen und verletzt wurden: „Wir dürfen als Gesellschaft derartige Vorfälle nicht akzeptieren.“ Gewalt gegen Polizisten, gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte sei verachtenswert. „Wir können es als Gesellschaft nicht hinnehmen, dass die Menschen, die für unseren Schutz da sind, grundlos angegriffen werden.“ Deshalb habe das Land in den vergangenen Jahren viel in die Ausbildung und die Schutzausrüstung der Polizei investiert.