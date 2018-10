Stadtwerke : Infomobil rollt bald

von Juliane Kahlke

04. Oktober 2018, 16:36 Uhr

Ein Infomobil der Stadtwerke informiert: In Pelzerhaken am Samstag, 27. Oktober, 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag, 30. Oktober, 11 bis 13 Uhr jeweils vor Nahkauf, Wiesenstraße 2.

In Neustadt am Dienstag, 30. Oktober, 15 bis 17 Uhr am Kugelbrunnen (Hafen); Samstag, 3. November, 8 bis 12 Uhr, Hafenwestseite vor Rewe, Eutiner Straße. Weitere Infos im Kundenzentrum der SWNH, Ziegelhof 8, Neustadt oder unter www.swnh-glasfaser.de.