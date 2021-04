Corona aktuell : Infektionsniveau in Ostholstein und im Kreis Plön ist fast unverändert

Ostholstein bleibt bei einer Inizidenz von etwas mehr als 80, der Kreis Plön unverändert bei 45,1.

Eutin/Plön | Keine bemerkenswerten „Ausreißer“ gab das Corona-Infektionsgeschehen am Mittwoch und Donnerstag in den Kreisen Ostholstein und Plön her: Die Zahlen der Neuinfektionen nahmen in beiden Kreisen binnen eines Tages nicht signifikant ab, aber beim Kreis Plön bliebt immerhin die Sieben-Tage-Inzidenz unverändert bei 45,1. In Ostholstein sank sie leicht von 88...

