In Schönwalde regiert Prinz Fabian II.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 12.Nov.2017 | 13:55 Uhr

Wenn am 11.11. um 11.11 Uhr für alle Jecken die fünfte Jahreszeit beginnt, dann starten auch Elferrat und Tanzgarden des TSV Schönwalde in die Narrenzeit. In diesem Jahr fiel der Tag günstig auf einen Sonnabend und so machte man am Bungsberg den Karnevalshochburgen am Rhein Konkurrenz. Trotz widrigen Wetters kamen zahlreiche Fans des Karnevals am Lachsbach zum Auftakt auf den kleinen Marktplatz und feierten mit mehr als einem dreifach „Schönwalde – La-Ba“ ausgelassen den Beginn der Regentschaft von Prinz Fabian (Mihm) II.

„Was sind schon Düsseldorf, Mainz oder Köln? In Schönwalde feiern wir richtig Karneval“, gab Bürgermeister Hans-Alfred Plötner die Parole des Tages aus. Der Ehrenpräsident des Elferrates musste ganz ohne rote Jacke auskommen. Die hatte er bereitwillig einem aktiven Mitglied des Elferrates zur Verfügung gestellt.

Bunt ging es zu im kleinen Festzelt. Manches Kostüm erinnerte an den Schlager-Move, der im Juli gefeiert wurde. Dazwischen fanden sich alle erdenklichen Tiere, meist als Ganzkörperkostüm, das bei den herbstlichen Temperaturen gute Dienste tat. Für wohlige Wärme sorgten zudem Glühwein und Erbsensuppe.

Als Prinz Fabian II. dann den Einmarsch der Kindergarden zum Lachbachmarsch ankündigte, stiegen Stimmung und Temperatur im Zelt noch einmal. Mit dem Auftritt verbunden war ein Spendenaufruf des neuen Elferratspräsidenten Torsten Appel. Er wies darauf hin, dass ein Kostüm der insgesamt drei Garden des TSV Schönwalde zwischen 200 und 300 Euro kosten und viele von ihnen mittlerweile in die Jahre gekommen seien. Solche Beträge könnten nicht allein die Eltern aufbringen und auch für den Verein sei es eine große finanzielle Herausforderung. Daher hoffe man auf Spenden, damit die kleinsten Jecken weiterhin ihren Spaß haben können. Als Grundstock sollte die Auftaktfeier dienen. Appel bat am kostenlosen, aber reichhaltigen Kuchenbuffet das Sparschwein zu füttern, und dankte Florian Albrecht und Sascha Lühr, die mit „Musik Royal“ die Feier zum Start in die fünfte Jahreszeit erst ermöglicht haben.

Gefeiert wird in Schönwalde wieder in 90 Tagen am Wochenende vorm Rosenmontag am 12. Februar 2018.