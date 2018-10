In Plön Kirche einmal ganz neue erleben

von Michael Kuhr

04. Oktober 2018, 11:43 Uhr

Christen aus Plön und Umgebung wollen eine neue Gemeinde in Plön gründen. Nach einem ersten Konzert mit dem Musiker Pete Struck im September geht es jetzt weiter mit einem Gottesdienst am Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr in der Villa Steinberg über den Seen im Steinberg 1 in Plön.

Das Thema lautet: „Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen.“ Angekündigt wird ein fröhlich-besinnlicher Gottesdienst mit viel Musik, eine ansprechende Predigt, lebendige Gebete und eine herzliche Gemeinschaft.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmenden zu einem gemütlichen Beisammensein und zur Gemeinschaft mit Snacks eingeladen. Informationen gibt es vorab bei Dorothea und Helmut Andrick (Tel. 04522/5035561 ) oder Pastor Werner Röhle (Tel. 04561/ 7173257, Mail: werner.roehle@feg.de). Gesprächskreises sind fünftig dienstags ab 19 Uhr in der Villa Steinberg. Dabei steht der persönliche Austausch über Fragen des Lebens und des Glaubens an Gott.