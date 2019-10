Einheitsbuddeln : In Plön entsteht neuer Wald

Freude bei Bürgermeister Lars Winter: Etwa 100 Plöner bepflanzten am Donnerstag die Weide am Ende der Ölmühlenallee.

03. Oktober 2019, 16:15 Uhr

Plön | Rund 100 Plöner pflanzten gestern am Tag der deutschen Einheit mindestens ebenso viele Bäume auf einer Koppel am Ende der Plöner Ölmühlenallee. Sie beteiligten sich an der vom Land ausgerufenen Aktion „Einheitsbuddeln“ als Beitrag zum Klimaschutz und zum 29. Jahrestag der Wiedervereinigung.

Sebastian Werber schultert die Hacke und lockert den Boden für das nächste Pflanzloch auf. Dort soll der Ginkgo hinein. „Ich war Freitag auf der Demo Fridays for Future und mache was für's Klima“, erzählt der Zwölfjährige, während er arbeitet, warum er hier ist. Mit den Familienmitgliedern Sven, Sonja und Thomas Werber sowie den Freunden Lena Bannert, Wencke Hartmann und Charlotte Sauerbaum hatte sich Sebastian aufgemacht, zwei Ginkgo, eine Eiche sowie einen Pflaumen-, Apfel- und Birnbaum zu pflanzen. Obstbäumen war der hintere Teil der rund 1700 Quadratmeter großen Wiese vorbehalten. „Das Gemeinsame ist schön“, meinte Susanne Brien. Die Plönerin, ihr Mann Klemens und Sohn Jakob (7) sowie Anja und Silas (7) Rosenbaum hatten eigens eine Hainbuche für diesen Anlass gekauft.

Die Pflanzaktion ist Symbol für die Wiedervereinigung und hilft zugleich der Natur

Die treibende Kraft, weshalb sie sich am Einheitsbuddeln beteiligten, sei Silas gewesen, der bei den Pfadfindern „Seeschwalben“ ist. Diese unterstützten die Aktion mit Grillwurst und Getränken und bauten einen regenfesten Unterstand auf. Bürgermeister Lars Winter, überwältigt von dem großen Zulauf, erinnerte an die „sanfte Revolution“ und den großartigen Moment der Grenzöffnung. Die Pflanzaktion sei Symbol für die Wiedervereinigung und helfe zugleich der Natur. „Es liegen noch viele Aufgaben vor uns, bis wir eine wirkliche Einheit hinbekommen.“ Frank Neufeind (Stabsstelle Wirtschaftsförderung) organisierte das Einheitsbuddeln und hatte 15 Bäume besorgt, die er nahezu alle verkaufte. Die meisten brachten ihre Setzlinge selber mit. Gertrud Werner und Gabriele Killig kümmerten sich mit einer 2,50 Meter hohen Traubeneiche um eine Ersatzpflanzung im Knick am angrenzenden Waldweg. Fritz Heydemann vom Nabu begleitete das Einheitsbuddeln, dirigierte und achtete darauf, dass Bäume nicht zu dicht an bereits bestehende gepflanzt wurden, damit sich die Gehölze nicht Konkurrenz machen. Zu eng stehende Pflanzungen werden später ausgelichtet.

Die Teilnehmer sorgten mit ihren Gehölzen, die alle eine Nummer für die spätere Identifikation tragen, für große Vielfalt. Umweltbeauftragter Achim Kuhnt grub im Garten einen Weißdorn aus, Ute Wacks steuerte eine Eberesche bei, Fritz Heydemann brachte Hasel, Feldahorn, Weißdorn und Pfaffenhütchen mit, Kirsten Hinrichsen eine Vogelbeere, Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und ihr Lebensgefährte Klaus Marquardsen pflanzten einen 2,50 Meter hohen Trompetenbaum in die Erde, andere Plöner setzten Kastanien, Kirsche, Ahorn oder Weiden. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes stabilisieren die Bäume in den nächsten Tagen mit Haltestäben.