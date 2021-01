Ostholstein : In Neustadt gefundene Wildgans hatte Geflügelpest: Stallpflicht gilt weiter

Veterinäramt: Eine wesentliche Entschärfung der Seuchenlage ist erst nach dem Vogelzug im Frühjahr zu erwarten.

von Achim Krauskopf

19. Januar 2021, 09:06 Uhr

Eutin | Die Geflügelpest ist weiter in den Wildvogelbeständen präsent: Aktuell wurde bei einer Wildgans, die in der Stadt Neustadt gefunden wurde, das Virus der Aviären Influenza nachgewiesen, meldet Carina Leonhardt, Sprecherin des Kreises Ostholstein für den Fachdienst für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit des Kreises. Damit sei bisher in Ostholstein bei sechs Wildvögeln sogenannte Geflügelpest festgestellt worden.

Geflügel darf keinesgfalls laufen gelassen werden

Die Stallpflicht gelte damit weiter, und das sowohl für gewerbsmäßige Geflügelhalter wie auch für Züchter und Privatpersonen. Das Geflügel dürfe auch nicht kurzzeitig, selbst unter Aufsicht, frei laufen gelassen werden. Die Stallpflicht diene zum Schutz der Geflügelhaltungen vor der Ansteckung mit dem Virus H5N8.

„Ein Netz oder einfache Stofftücher wie beispielsweise Bettlaken sind nicht ausreichend.“

Kreisveterinäramt

Sofern Geflügel nicht im Stall gehalten werden könne, müsse eine Vorrichtung vorhanden sein, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten Abdeckung bestehe. „Ein Netz oder einfache Stofftücher wie beispielsweise Bettlaken sind nicht ausreichend,“ betont Leonhardt. Außerdem müsse eine Seitenbegrenzung errichtet werden, die ebenfalls das Eindringen von Wildvögeln verhindere.

Nach den Erfahrungen aus den vorangegangenen Seuchenzügen sei eine wesentliche Entschärfung der Seuchenlage erst nach dem Vogelzug im Frühjahr zu erwarten.