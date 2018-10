EUTIN : In neuer Zusammensetzung

Der auf 15 Mitglieder erweiterte Gleichstellungsbeirat des Kreises trat jetzt erstmals zusammen.

von Alexander Steenbeck

01. Oktober 2018, 13:03 Uhr

Der Beirat für gleichstellungspolitisch Tätige in Ostholstein (kurz: Gleichstellungsbeirat) hat sich neu konstituiert. Auf Einladung des zweiten stellvertretenden Kreispräsidenten, Rainer Rübenhofer, kam der Beirat kürzlich zu seiner ersten Sitzung im Kreishaus Eutin zusammen.

Zuvor hatte der Kreistag mit einer Satzungsänderung die Erweiterung des Gleichstellungsbeirats von elf auf fünfzehn beschlossen und die neuen Mitglieder gewählt.

„Ziel der Vergrößerung des Beirates ist es, dass neben den Abgesandten der Fraktionen, mehr Vertreter von außerhalb der Politik im Beirat sind“, so Silke Meints, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Ostholstein. Sie verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es wesentliche Aufgabe des Beirates ist, Politik und Verwaltung beratend zu unterstützen und die Umsetzung einer fairen Chancenverteilung zwischen Frauen und Männern im Kreis Ostholstein zu fördern. „Zusätzliche Sichtweisen ermöglichen jetzt mehr und noch bessere Anregungen“, so die Kreisgleichstellungsbeauftragte.

An wichtigen Aufgaben zur Verbesserung des gleichstellungspolitischen Anliegens gibt es offensichtlich keinen Mangel. Als wichtige Themen benannte der Beirat bereits: familienfreundliche Strukturen, insbesondere für Alleinerziehende; bezahlbarer Wohnraum; bedarfsgerechte Kinderbetreuung, Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, Sicherung einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung; auch im Bereich Geburten und der Hebammenversorgung; gleiche Bezahlung für Frauen und Männer und bessere Bezahlung typischer Frauentätigkeiten; mehr Frauen in die Politik, mehr Männer in die Kitas; prekäre Beschäftigung; Minijobs; Leiharbeit; Armut von Kindern bzw. Familien.

Zur Vorsitzenden wurde einstimmig Kathrin Kunkel wiedergewählt, die hauptamtlich als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Ostholstein in Eutin arbeitet und den Vorsitz bereits seit 2013 ausübt. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. In meiner täglichen Arbeit gibt es viele Probleme und Ansatzpunkte, die im Gleichstellungsbeirat behandelt werden sollten“, sagte Kathrin Kunkel. Als Stellvertreterin steht ihr Sabine Axt zur Seite, die als Beraterin für Frau & Beruf der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) tätig ist.

Der stellvertretende Kreispräsident Rainer Rübenhofer wünschte dem Beirat viel Glück für sein Wirken und gab den Anwesenden einen Tipp mit auf den Weg. „Gehen Sie mit ihren Anregungen auch in die Fraktionen, damit diese ihre gleichstellungspolitischen Themen auch wahrnehmen“, sagte Rübenhofer.

Dem Beirat gehören künftig neben Vertretern der Fraktionen der Verein Alleinerziehender Mütter und Väter, der Frauennotruf Ostholstein, das Frauenhaus Ostholstein und der Kreislandfrauenverband der Schwangerenberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen, ein Vertreter der Männer- und Familienarbeit des Kirchenkreises Ostholstein, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter, die Beratungsstelle Frau und Beruf, Gleichstellungsbeauftragte und die Frauen im Sport des Kreissportverbands an. Auch die Familienzentren und die Bereiche Inklusion, Flüchtlingsarbeit und Pflege sind im Beirat vertreten.





Weitere Infos bei Silke Meints, Kreisgleichstellungsbeauftragte Ostholstein, unter Tel. 04521/788-430.