In Kasseedorf bleibt SPD vorn – Neuer Bürgermeister für Schönwalde

von shz.de

06. Mai 2018, 18:42 Uhr

Mit Winfried Saak konnte die CDU Schönwalde bei der Wahl mit einem parteilosen Bürgermeisterkandidaten ein „fulminantes Ergebnis“ einfahren, wie es Saak in einem ersten Statement nannte. In allen drei Wahlkreisen der Gemeinde brachte die CDU ihre drei Direktkandidaten durch und kam insgesamt auf 59,9 Prozent. 553 Stimmen mehr als die SPD bedeuten in der neuen Gemeindevertretung eine Sitzverteilung von zehn zu sieben. Dieses deutliche Ergebnis sei „Verpflichtung und Auftrag zugleich“, kommentierte Saak das Ergebnis, der auch in der deutlichen Verjüngung der Kandidaten einen Schlüssel zum Erfolg sieht.

Nur drei der zukünftigen Gemeindevertreter waren auch in den vergangenen fünf Jahren in diesem Amt aktiv. Als „traurig aber wahr“ beschrieb SPD-Spitzenkandidatin Bärbel Seehusen das Wahlergebnis, die nach eigener Aussage während des Wahlkampfes viel Zuspruch für ihre bisherige Arbeit erhalten habe. Dennoch verpasste sie ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis und kommentierte dies mit den Worten: „Ich nehme es nicht persönlich.“

Deutlich knapper und spannender war das Ergebnis im benachbarten Kasseedorf bei einer Wahlbeteiligung von 65,4 Prozent gegenüber 50,3 in Schönwalde. Die Entscheidung fiel erst kurz vor 22 Uhr mit den Zahlen aus dem Wahllokal im Kasseedorfer „Kiek in“. Zuvor lag die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Boesmann noch gut 100 Stimmen vor der SPD.

In Sagau hatte die SPD um Bürgermeisterin Regina Voß eine deutliche Schlappe erlitten. Bei 72,8 Prozent Wahlbeteiligung kam die CDU dort auf 58,7 Prozent. In Griebel schaffte sie jedoch nur 44,1 Prozent. Am Ende lag die SPD mit 51,1 Prozent nur 98 Stimmen vor der CDU, die nach Auflösung der WUB die einzig weitere Fraktion in der Gemeindevertretung stellt. Dort stehen sich nun SPD und CDU mit sieben zu sechs Sitzen gegenüber.

Die meisten Stimmen als Direktkandidat erzielte mit Abstand Voß, die Bürgermeisterin bleiben soll. Wie knapp das Ergebnis ist, zeigt die Verteilung der sieben direkt errungenen Mandate, von denen vier an die CDU gehen. Voß äußerte sich zufrieden mit dem Ergebnis, bei dem man sich gegenüber 2013 prozentual sogar leicht steigern konnte. Boesmann war zufrieden mit der Leistung seines jungen Teams und mahnte verantwortungsvollen Umgang der SPD mit der Mehrheit an.