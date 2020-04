Maskenpflicht wegen Corona : In Eutin wird die Maskenpflicht weitgehend befolgt

Obwohl keine bei Verstößen keine Strafen drohen, zeigen sich die Bürger aus Sicht der Stadt „sehr diszipliniert“.

29. April 2020, 15:57 Uhr

Eutin/Malente | Tag eins der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit: Auch die Eutiner müssen nun beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr – einschließlich Taxen und Co. – einen Mund-Nase-Schutz tragen. Der erste Tag in Sachen Maskenpflicht sei gut gelaufen in Eutin, sagte Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt. „Die Bürger waren sehr diszipliniert. Wir waren unterwegs mit zwei Kollegen vom Ordnungsdienst und haben informiert im Industriegebiet und in der Innenstadt.“

Verkäufer dürfen weiter „Oben ohne“ arbeiten

Auch wenn alle Kunden beim Eintritt in ein Geschäft, in ein Einkaufszentrum oder in einen geschlossenen Verkaufs- oder Dienstleistungsbetrieb verpflichtet sind, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen: Strafen bei Verstößen drohen bislang nicht. Generell genügt eine gekaufte oder selbst erstellte Maske oder auch ein Schal. „Oben ohne“ gilt hingegen weiterhin für die Verkäufer; eine Maskenpflicht besteht zudem auch nicht „auf dem Wochenmarkt, der im Freien stattfindet, oder in Banken und Sparkassen“, sagte Stein-Schmidt.

Ersatzmasken für zwei Maskenlose

Verantwortlich für die Umsetzung der neuen Masken-Verordnung sind die jeweiligen Geschäftsinhaber. Bei Edeka „Arne Ley“ in Eutin gab es gerade einmal zwei Kunden, die ohne Maske einkaufen wollten, so Marktleiter Marcus Kröger. „Die haben wir freundlich darauf angesprochen und ihnen Ersatzmasken gegeben.“ Die Angestellten indes sind ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs; zu schwierig sei die Arbeit acht bis zehn Stunden lang unter dem „Schnuten-Pulli“.

Maskenpflicht auch auf den ZVO-Recyclinghöfen

Zweckverband Ostholstein

Mund und Nase müssen nicht nur in Geschäften und anderen Orten getragen werden, sondern auch auf den Recyclinghöfen des Zweckverbands Ostholstein (ZVO). „Wir möchten unsere Mitarbeiter auf den Recyclinghöfen schützen“, sagte Michael Rakete, Geschäftsführer ZVO Entsorgung GmbH. Auf diese Pflicht wird auf eigens für diesen Zweck ausgehängten Plakaten hingewiesen.