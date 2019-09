Vor 75 Jahren in Grömitz : In einer Fischerkate notgelandet

Irrflug einer deutschen Flugzeugbesatzung endete in Grömitz. Die über England angeschossene Nachtjagd-Maschine kam in einer Fischerkate zum Stehen.

27. September 2019, 14:21 Uhr

Grömitz | Ein Motor zerschossen, die Tanks leergeflogen: Am 28. September 1944 hatte Paul Köster, Pilot bei der 10. Staffel des Nachtjagdgeschwader 3, keine andere Chance: eine Notlandung am Rande von Grömitz. Die Einwohner ahnten nicht, dass sie knapp einer Katastrophe entgehen werden.

Um 1.27 Uhr war die Besatzung mit einer zweimotorigen Junkers Ju 88 G-1 vom Fliegerhorst in Varel, rund 30 Kilometer südlich von Wilhelmshaven, zu ihrem Einsatz gestartet – für den Bordfunker Unteroffizier Othmar Kainz war es der erste; die anderen – Beobachter (Navigator) Oberfeldwebel Joseph Zimmerer und Bordschütze Josef Nestmeister – hatten bereits einige so genannte Feindflüge absolviert.

Der Auftrag war eher untypisch für Nachtjäger: Sie sollten nicht in der Dunkelheit gegnerische Flugzeuge abschießen, sondern die Einschläge der V-1-Raketen in England, den Schiffsverkehr und das Wetter beobachten. Über England wurde der deutsche Nachtjäger jedoch von einem Suchscheinwerfer erfasst. Wenig später krachten Flakgeschosse in die Maschine mit dem Kennzeichen „D5+PV“. Der linke Motor setzte aus, Köster entkam nur im Sturzflug weiteren Treffern und machte sich mit nur einem laufenden Motor auf den Rückflug. Da auch die Funkgeräte beschädigt wurden, konnte die Besatzung ihre Notlage nicht melden. Der Flug ging zurück in Richtung Varel. Mit Signalmunition versuchte die Besatzung, auf ihre Notlandung aufmerksam zu machen; doch kein Fliegerhorst erkannte die Leuchtsignale und schaltete die Landebefeuerung ein. Die mittlerweile orientierungslose Besatzung flog ihren Kurs weiter, kam letztlich an der Lübecker Bucht über See und drehte bei Grömitz ein. Mit beinahe leergeflogenen Tanks blieb Köster keine andere Wahl als eine Notlandung – „Nur keine Wasserlandung zwischen den Bunen“, dachte sich Köster und hielt Ausschau nach einem geeigneten Platz. Eine Wiese am Strand – heute ein Campingplatz unweit des Dünenwegs – sollte es sein.

Kurz vor 6.45 Uhr setzte Köster zur Landung an. Mit Tempo 220 kurvte er zwischen Lenste und Grömitz gerade ein, als der Funker – ohne Befehl und viel zu früh – das Kabinendach abwarf. Die Maschine sackte durch und köpfte vier Masten einer Überlandleitung und kurz darauf ein halbes Dutzend Apfelbäume. „Dann kamen die bangen Momente, in denen ich die linke Fläche den Boden berühren sah“, beschrieb ein Crew-Mitglied in einem Brief an Köster den Absturz. „Unter Bersten und Krachen schlug der Schinken auf die andere Fläche.“

Sekundenbruchteile später schlug die Maschine vollends auf, rutschte in Richtung Marktplatz – mit noch hoher Fahrt genau auf eine Fischerkate in der Straße Trift zu. Die Junkers stoppte genau in der guten Stube. Eine Tragfläche hatte den schlafenden Familienvater mitsamt dem Sofa gegen den Zimmerwand geschoben, ebenso im Nachbarzimmer eines der Kinder in dessen Wiege. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand – abgesehen von 14 Hühnern und zwei Schweinen, die in den angrenzenden Stallungen Opfer des Absturzes wurden.

Während seine Crew leichte Blessuren davontrug, war Köster mit dem Kopf gegen das Instrumentenbrett geknallt. Es zertrümmerte ihm den Schädel. Die Flieger wurden notdürftig versorgt und per Pferdewagen ins Marinelazarett nach Malente gebracht. Dort fiel Köster ins Koma, aus dem er erst drei Tage später wieder erwachte.

Kösters Staffelkapitän, Oberleutnant Walter Briegleb, informierte in einem Brief die Eltern über die Notlandung ihres Sohnes. Angesichts der „erheblichen Verletzungen“ riet Briegleb: „Ich halte es für zweckmäßig, wenn Sie ihn mal besuchen.“

Köster war jedoch inzwischen von Malente nach Kiel gebracht worden. Sein Kopf wurde von Klammern zusammengehalten. Es dauerte über ein halbes Jahr, bis er soweit genesen war, dass ihn die Luftwaffe wieder zum Dienst holte – auch wenn das Fliegen wegen der Verletzungen nun vorbei war. Köster überlebte den Krieg, übernahm den elterlichen Tischlerei-Betrieb und war bis ins hohe Alter aktiv. Er starb 2013 im Alter von 94 Jahren.

So ein langes Leben war seinem Bordfunker nicht vergönnt gewesen: Kainz starb bereits ein halbes Jahr nach dem Absturz, am 11. März 1945, als Infanterist. Von den anderen beiden Besatzungsmitgliedern fehlt jede Spur – die Fischerkate steht indes noch heute.