In der Kirche Obst essen

von Michael Kuhr

26. September 2018, 15:16 Uhr

Die Kirchengemeinde Plön feiert am Sonntag (30. September) um 16 Uhr in der Lutherkirche einen besonderen Erntedankgottesdienst für alle Jahrgänge. Alle Besucher sind von Pastor Ulrich Gradert eingeladen Obst mitzubringen und es im Anschluss an den Gottesdienst gemeinsam zu essen. Auch in diesem Jahr werden die neuen Konfirmanden vorgestellt. Ein plattdeutscher Gottesdienst mit Ulrich Gradert in Niederkleveez beginnt um 10 Uhr in der vom Frauenkreis festlich geschmückten Kirche.