In das Reich der Fledermäuse führen Susanne und Thomas Juhnke aus Eutin Interessierte bei einer Führung am Freitag, 28. Juli, um 21.30 Uhr entlang des Kellersees in Malente. Neben Präparaten und Exponaten als Anschauungsmaterial werden den Teilnehmern die Rufe der Tiere im Ultraschallbereich mit Hilfe von Detektoren hörbar gemacht. Treffpunkt ist die Wunder-Welt-Wasser (Parkplatz in der Janusallee), bei Regen bis 21.15 Uhr findet die Führung nicht statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende für den Fledermausschutz wird gebeten.

von Achim Krauskopf

erstellt am 25.Jul.2017 | 12:54 Uhr