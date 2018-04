Immense Fraßschäden: Gänse sind Gipfelthema

von Achim Krauskopf

23. April 2018

Die Landwirte sind sauer: Wildgänse kommen zu hunderten. Die Fraßschäden nehmen überhand – besonders auf den nordfriesischen Inseln, in Dithmarschen sowie in Ostholstein und der Insel Fehmarn. Daher lud Bauernverbandspräsident Werner Schwarz zu einem „Gänsegipfel“ nach Ockholm (Kreis Nordfriesland). Die Meinungen sind geteilt: Die Bauern wollen die Wildgänse jagen, Naturschützer sind dagegen. Das Ministerium stellt Entschädigungen in Aussicht. Seite 3