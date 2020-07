Im Schatten einer Rot-Buche Erinnerungen ausgetauscht

von Michael Kuhr

02. Juli 2020, 16:21 Uhr

Liensfeld | Es ist 16 Jahre her, als Gemeindewehrführer Karl Mielke in die Ehrenabteilung der Feuerwehr wechselte. Als Geschenk erhielt er damals eine nur wenige Zentimeter große Rot-Buche in einem Blumentopf. Jetzt sind die beiden – Mielke und die Buche – sich wieder begegnet.

Denn: Einen Tag, nachdem Karl-Heinz Mielke seine kleine Buche geschenkt bekam, stand er vor der Haustür seines Sohnes Frank. „Wat schal ik mit 65 Johr noch een Boom bi mi planten, den lat uns man bi di inplanten“, sagte er. Schnell war damals ein Platz gefunden und das Einpflanzen am frühen Morgen standesgemäß mit einem Kümmel „begossen“ worden.

Gemerkt hatte sich Frank Mielke vor 16 Jahren jedoch einen Satz seines Vaters: „Schön wär jo, wenn ik noch beleven kunn, dat he mol so veel Schadden smieten deit, dat wi tosom dorünner sitten könnt.“ So wurde Karl Mielke kürzlich von Frank Mielke ganz belanglos in Feuerwehr-Uniform zu einem Besuch eingeladen. Trotz angestrengter Recherchen hatte er den Grund im Voraus nicht heraus bekommen.

So traf der Ehrenwehrführer und Ehrengemeindewehrführer Karl Mielke auf die komplette Liensfelder Wehrführung und nahm mit ihnen gemeinsam im Schatten des mittlerweile prächtigen Baumes Platz. Und wieder wurde die Buche gut „gewässert“ und „Feld-Grillmeister“ Dommi Rohmann grillte Brathähnchen dazu. Mit dabei waren der amtierende Wehrführer Frank Mielke, Vorgänger und Ehrenwehrführer Thomas Ehlers, Ehrenwehrführer Ulli Horstmann, Ehrenwehrführer- und Ehrengemeindewehrführer Kalle Mielke, Ehrenwehrführer, Ehrengemeindewehrführer und „Kartoffelkönig Peter der Kornige“ Kühl.