Im Rosengarten wird zuerst gebaut

von Constanze Emde

erstellt am 08.Sep.2017 | 00:43 Uhr

„Wir vertrauen den Fachleuten“ – so lautete der Tenor gestern Abend im Stadtentwicklungsausschuss, als sich die Verwaltung darauf bezog, dass insbesondere die Stadtentwässerung vorgeschlagen habe, die Reihenfolge der Stadtsanierung zu ändern. Die SPD tat sich schwer mit der Entscheidung, wollte sich nicht mit der Begründung abspeisen lassen. Letztlich kam die notwendige Mehrheit zusammen: Der Rosengarten soll nun ab dem dritten Quartal 2018 saniert werden. Der Markt sei derzeit noch „nicht ausschreibungsreif geplant“ und benötige mehr Zeit, stellte Karen Dyck vom Tiefbauamt klar. Er soll, läuft alles nach Plan, ab Ende 2019 saniert werden.

Was sagen die betroffenen Geschäftsleute in der Straße Am Rosengarten dazu? Während die Verwunderung bei einigen groß war, dass nun eine Sanierung doch ohne Verkehrsversuch in Frage komme, waren andere eher der Auffassung „Irgendwann erwischt es uns ja doch“. Jörg Langowsky von „Neuseeland“ sagte: „Ich würde mich freuen, wenn die Straße endlich saniert wird, sie hat es nötig.“ Doch die Erreichbarkeit mit dem Fahrzeug müsse auch nach der Sanierung noch gewährleistet sein, so Langowsky. Gerade für ältere Kunden sei dies wichtig. Das Sonnenstudio gegenüber profitiere ebenso von den Parkplätzen vor der Tür: „Viele unserer Kunden kommen spontan, wenn möglich könnte die Sanierung unserer Straße so lange wie möglich hinausgeschoben werden“, sagte Frank Ehlers. Auch für Beate Stürmeyer vom Optiker am Rosengarten ist der Verkehr vor der Tür wichtig: „Ich bin vor acht Jahren extra in das Geschäft gezogen, damit man vom Auto sichtbar und mit dem Auto erreichbar ist“, sagt die Optikermeisterin. Was Stürmeyer, wie auch nahezu alle anderen Geschäftsinhaber bemängelten, ist die fehlende Information von der Stadt. „Alles was ich über die Sanierung oder Planungen weiß, habe ich in der Zeitung gelesen. Mit uns gesprochen hat noch keiner.“ Viele hatten das erwartet und hoffen nach einer Entscheidung auf eine bessere, direktere Information seitens der Stadt. Richtig glücklich ist Birgit Vogtherr, die seit gut 15 Jahren ihr Geschäft am Rosengarten betreibt: „Es gibt hier so viele Stolperfallen, die dringend beseitigt werden müssen. Und die Autofahrer müssen dringend dazu aufgefordert werden, mehr Rücksicht zu nehmen und nicht durchzubrettern, wie bisher.“

Für Jens Kröger vom Sportgeschäft „The Game“ verändert die Stadtsanierung nichts Wesentliches – außer den Zustand von Straßen und Leitungen. „Für die Stadtstruktur wird nichts getan, was mehr Menschen oder junge Familien anlockt“, sagt Kröger. Eine neugepflasterte Straße oder Fußgängerzone werde aus seiner Sicht kein Tourismus- oder Kundenmagnet. „Es müsste beispielsweise etwas für Kinder getan werden, denn dann kommen auch die Familien oder Großeltern mit in die Stadt“, sagte Kröger. Dem Leerstand könne damit aus seiner Sicht auch entgegengewirkt werden: „Kommen Kunden, ist es auch für Geschäftstreibende wieder interessant“.

Auch Karin Strucks findet den Leerstand gegenüber im einstigen Juwelier-Geschäft Schönke fast schlimmer als kommende Bauarbeiten: „Ich erinnere mich noch gut daran, als der Stadtgraben saniert wurde. Da war die Straße auch dicht, fast zwei Jahre, aber die Atmosphäre und die Stimmung hier war gut. Die Menschen flanierten trotzdem.“

Über eine „Verschnaufpause“ können sich die Geschäftsleute am Marktplatz und in der Königstraße freuen. Marcus Gutzeit vom Brauhaus am Markt: „Ich freue mich natürlich, dass wir noch nicht dran sind, aber ich hoffe auch, dass die Zeit genutzt wird, um zu schauen, ob wirklich alles, wie bisher beschlossen, verändert werden muss.“ Eine Bürgerinitiative für ein generelles Verhindern der Marktsanierung will er nicht gründen. „Da hat einfach der Rückhalt gefehlt“, sagt Gutzeit.

Eine Unterbrechung der sanierten Flächen hält Stefan Knorr vom Weingeist auch für fatal: „Das darf nicht abreißen. Wir haben die Peterstraße bald schön und mit dem Rosengarten die Anbindung runter zum See, da muss das Filet-Stück dazwischen auch gemacht werden.“ Die Bedeutung der Marktbeschicker für die Stadt dürfe dabei aber nicht vergessen werden: „Bei guter Planung schafft man es bestimmt, Wochenmarkt und Sanierung zusammen zu realisieren. Eisbahn und Zelt passen schließlich auch mit Markt.“





