Im Profil: Melanie Lindau

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2020, 16:42 Uhr

„Am TSV Schönwalde hängt mein Herz“, sagt Melanie Lindau, seit dem 28. Oktober 1. Vorsitzende. Die 43-Jährige ist dem Verein seit Jahrzehnten verbunden. Mit sechs Jahren begann sie das Turnen unter Anleitung von Niels Schwarz, absolvierte die Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin und zur Übungsleiterin. Neben dem Trainerschein fürs Turnen hat sie Lizenzen für Röhnrad und Trampolin. Als ihr Sohn eingeschult wurde, übernahm sie 2012 von Niels Schwarz die Spartenleitung Turnen und wurde 2016 Kassenwartin. Sie arbeitet als Verwaltungsfachangestellte im Amt Lensahn und ist, wie sie verriet, erst drei Mal im Leben in Urlaub gefahren, hat aber seit 1990 jedes Turnfest besucht

Welches Buch lesen Sie gerade?

Gar keines, sonst aber gern und viel Trainingslektüre.

Welches Buch hat Sie am meisten beeindruckt?

Die Romane von Steven King, ganz besonders ES.

Lieblingsurlaubsort?

Zu Hause

Wo würden Sie gerne einmal hinreisen?

In die Karibik oder nach Afrika.

Wo möchten Sie nie wieder hin?

Ich würde überall wieder hinfahren.

Wo ist der schönste Fleck in Ostholstein?

Die Ostsee am Strand zwischen Rettin und Pelzerhaken.

Mit wem möchten Sie einmal zusammen frühstücken?

Mit meinen Eltern, das ist durch die Umstände in diesem Jahr viel zu selten geworden.

Welchen Kinofilm haben Sie zuletzt gesehen?

Den letzten „Star Wars“.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrem ersten Kuss?

Eine Jugendgruppenfreizeit für die Jugendleiter-Karte(JuLeiKa) am Lenster Strand.

Was sammeln Sie?

Euromünzen aus allen Ländern, geordnet in einem extra Sammelalbum.

Ihr Lieblingsessen?

Ein schönes Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln.

Ihre Lieblingsmusik?

Techno – immer noch.

Ihre Lieblingsfarbe?

Blau.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am Liebsten?

Motorradfahren und Freunde treffen.

Was waren Ihre Lieblingsfächer in der Schule?

Sport und Mathe.

Wer ist - den eigenen Partner ausgenommen – der schönste Mann der Welt?

George Clooney.

Welche Poster hingen in Ihrem Jugendzimmer?

David Hasselhoff und Modern Talking.

Wohin ziehen Sie sich zurück, wenn Sie allein sein wollen?

In den Garten mit Sauna.

Wer ist Ihr Lieblings TV-Kommissar?

Inspektor Columbo.

In welches Jahrhundert würden Sie gerne eine Zeitreise machen?

Ins nächste Jahrhundert, in der Hoffnung, dass alles besser geworden ist.

Was war Ihr peinlichster Auftritt?

Ich wüsste nicht, dass es den gab.

Sie bekommen 1000 Euro und müssen Sie sofort ausgeben: Wofür?

Für einen Ausflug oder verlängertes Wochenende mit der Familie. Einen Teil würde ich spenden.

Was ist Ihr Lieblingsfußballverein?

FC Bayern München

Was machen Sie in 20 Jahren – und wo?

Ich hoffe ich genieße meinen Ruhestand in Schönwalde und bin immer noch sportlich aktiv.

Was war Ihre erste Schallplatte?

Von David Hasselhoff oder Matthias Reim.

Was wäre Ihr Traumberuf?

Ursprünglich wollte ich zur Polizei.

Ohne was wäre das Leben leichter?

Ohne Corona.

Was verstehen Sie am anderen Geschlecht nicht?

Warum Männer so viel missverstehen.

Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gerne Augenzeuge gewesen?

Bei der Fußball-WM 1990 in Italien.

Welche Rolle würden Sie gerne in einem Theaterstück spielen?

Ich spiele kein Theater.

„Wenn ich einen Tag in Berlin regieren dürfte...“

… würde ich die vielen kleinen Vereine unterstützen und zur Zeit auch die Gastronomen.

Welche drei Sachen würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Reichlich zu trinken (für Cocktails), was zum Feuermachen und Musik wäre auch schön.

Wenn Sie ein Tier wären, welches am liebsten?

Ein Vogel.

, das alle vier Jahr stattfindet.