Im Profil: Margret Möller

von Juliane Kahlke

17. April 2018, 18:52 Uhr

Welches Buch lesen Sie gerade?

Nach dem Lesen der ganzen Sitzungsvorlagen brauchen meine Augen auch mal Ruhe.

Welches Buch hat Sie am meisten beeindruckt?

Das von Harper Lee: „Wer die Nachtigall stört“.

Lieblingsurlaubsort?

Die Wachau in Österreich.

Wo würden Sie gerne einmal hinreisen?

Weiß ich im Moment nicht, vielleicht mal nach Südafrika.

Wo möchten Sie nie wieder hin?

In einen Ort wie Playa del Inglés.

Wo ist der schönste Fleck in Ostholstein?

Hier am Großen Eutiner See, auf einem der Stege im Seepark sitzend.

Mit wem möchten Sie einmal zusammen frühstücken?

Ich hätte gerne mit Walter Scheel (FDP-Politiker, Bundespräsident a.D.) gefrühstückt.

Welchen Kinofilm haben Sie zuletzt gesehen?

„Florence Foster Jenkins“ auf Einladung von Inner Wheel.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrem ersten Kuss?

Feucht, aber doch sehr schön.

Ihr Lieblingsessen?

Fisch in allen Schattierungen und Osso Bucco, das mache ich mit Beinscheiben vom Rind.

Ihre Lieblingsmusik?

Ich höre viel Klassik, aber auch Schlager und Blues.

Ihre Lieblingsfarbe?

Blau.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?

Am liebsten pussel ich im Garten. Im Winter gehe ich an der Ostsee spazieren.

Was waren Ihre Lieblingsfächer in der Schule?

Geschichte und Mathematik.

Wer ist – den eigenen Mann ausgenommen – der schönste Mann der Welt?

Ein muss nicht schön sein. Er muss charmant und weltoffen sein.

Welche Poster hingen in Ihrem Jugendzimmer?

Peter Kraus und Conny (Cornelia) Froboess.

Wohin ziehen Sie sich zurück, wenn Sie allein sein wollen?

Auf meine Terrasse oder in mein kleines Wohnzimmer.

In welches Jahrhundert würden Sie gerne eine Zeitreise machen?

Ins nächste. Ich möchte sehen, was von unseren Wünschen und Vorstellungen übrig bleibt.

Sie bekommen 1000 Euro und müssen sie sofort ausgeben: Wofür?

Die verteile ich an mildtätige Organisationen.

Was ist Ihr Lieblingsfußballverein? Wer ist Ihr Lieblingsspieler?

Der Hamburger SV und immer noch Uwe Seeler.

Was machen Sie in 20 Jahren – und wo?

Ich hoffe, dann immer noch in meinem Haus sein zu dürfen.

Was wäre Ihr Traumberuf?

Krankenschwester. Aber heute denke ich, dass mein Beruf schon die bessere Wahl war.

Ohne was wäre das Leben leichter?

Ohne Neid und Missgunst.

Was verstehen Sie am anderen Geschlecht nicht?

Die Unorganisiertheit im Haushalt.

Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gerne Augenzeuge gewesen?

Wirklich gerne beim Mauerfall. Ich bin erst danach hingefahren. Es war ja alles überfüllt.

„Wenn ich einen Tag in Berlin regieren dürfte...“

(überlegt) ...würde ich bei manchen Dingen Deutschland lieber aus der Weltpolitik heraushalten und die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen. Wie kann es sein, dass Menschen, die in einer Demokratie leben, einem Diktator zur Macht verhelfen?

Welche drei Sachen würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Die einsame Insel wäre für mich die Höchststrafe.

Wenn Sie ein Tier wären, welches am liebsten?

Ein richtig schöner, kleiner Hund.

Wovon haben wir Sie gerade abgehalten?

Nochmal meinen Hauptausschuss heute vorzubereiten.