Im Ostermarsch durch die Innenstadt

Der Friedenskreis Eutin sieht die „Verteidigungspolitik auf dem Irrweg“

von Michael Kuhr

31. März 2018, 14:20 Uhr

Knapp 80 Friedens-Aktivisten harrten am Sonnabend in der eisigen Kälte am Rande des Eutiner Wochenmarktes aus. Sie waren dem Aufruf zum dritten Ostermarsch des Friedenskreises Eutin gefolgt. Der Marsch durch die Stadt wurde von drei russischen Musikern begleitet. „Die angekündigten Musiker aus Syrien mussten absagen, weil ihre Instrumente die Witterungsbedingungen nicht abkönnen“, sagte Wolfgang Schiller.

„Die Menschen setzen die Zeichen, weil die Regierenden nicht aus der Geschichte gelernt haben“, eröffnete Wolfgang Schiller die friedliche Protestveranstaltung. Und Friedenskreis-Vorsitzende Karen Glenn forderte unter der Überschrift „Abrüsten statt Aufrüsten – Brot statt Tod“ eine internationale Solidarität: „Die Völker wollen Frieden und keine Kriege.“ Glenn kündigte im Herbst eine Friedenskonferenz aller Ostsee-Anrainerstaaten an.

„Es gibt mehr Kriege und höhere Ausgaben für Rüstung seit den Weltkriegen“, so Glenn. Sie mache sich große Sorgen um das Überleben der Erde und der Menschen. Entspannung sei das Gebot der Stunde. Darüber wollten die Mitglieder des Friedenskreises mit den Menschen ins Gespräch kommen. 30 Milliarden Euro stecke die Bundesregierung in die Rüstung. Das Geld würde dringender an anderen Stellen benötigt: Bildung und Ökologie nannte Karen Glenn als Beispiele.

An einem Infostand unterzeichneten Menschen einen Appell gegen die Aufrüstung. In Begleitung von zwei Polizeibeamten setzte sich der Friedensmarsch über die Königstraße zum Rosengarten in Bewegung. Dort brachte Pastor i.R. Lutz Tamchina ein Schild für den Friedensbaum an, das zuvor abgefallen war. „Nur wenn viele kleine Leute an vielen Orten über alle Grenzen hinweg für die Ziele des Friedens, der Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung aufstehen, lässt sich eine Katastrophe vielleicht verhindern.“